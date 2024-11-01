На Сахалине проходит деловая программа фестиваля-форума «Российская креативная неделя – Дальний Восток»

В Южно-Сахалинске эксперты из разных уголков страны встречаются на панельных сессиях, чтобы поделиться опытом и обсудить будущее отрасли.

​Спикером на нескольких сессиях форума стал губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона рассказал об эффективных практиках управления креативными индустриями, которые внедрены в области.

​— Политика и экономика России стремится на Восток, а мы хотим стать третьей столицей и витриной нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сахалин — место уникальных экономических, транспортно-логистических, инвестиционных проектов. Для их реализации требуются специалисты, и это должны быть креативные люди, способные решать сложные задачи. Чтоб удержать их в нашем регионе, мы создаем комфортные условия для жизни и, конечно, для развития профессионального и творческого потенциала. Мы уделяем большое внимание креативной индустрии. Открыли Академию Ларисы Долиной, создали симфонический, эстрадно-симфонический и джазовый оркестры, у нас работают выставочные площадки для художников, отстроены новая сцена Чехов-центра и акустический концертный зал. В этом году мы открыли первый в России филиал театрального института имени Бориса Щукина – будем готовить кадры для театров со всего Дальнего Востока. И мы готовы сделать еще больше, чтобы преуспевать и оставаться конкурентоспособными — отметил Валерий Лимаренко.

​Губернатор также рассказал, что в регионе разработан собственный бренд «Сахалин – маяк России». Развивать его помогают действующие дизайнеры, которых на островах больше 15, создается школа креативных индустрий.

– Мы рассчитываем, что форум станет площадкой для выработки предложений для развития креативных индустрий региона, продвижения креативных идей, людей и проектов как в самом регионе, так и за его пределами. У региона есть все шансы выйти в лидеры ДФО по развитию креативной экономики. Для нас важно вместе в рамках форума организовать коммуникацию между властью, креативным бизнесом и локальным сообществом, чтобы наша диалоговая площадка дала импульс к развитию креативных индустрий в Сахалинской области, – рассказала директор «Российской креативной недели» Марина Монгуш (Абрамова).

— Инвестиционный климат островного региона положительно оценивается и очень быстро поднимается в рейтингах, которые формируются на территории России. А по качеству жизни в городах Сахалинская область занимает пятое место среди регионов с достатком. Согласно индексу качества жизни, Южно-Сахалинск опережает средние значения по городам России, в том числе по средней оплате труда. Мы видим, что регион очень активно формулирует себя как работодатель. Важно сказать про благоприятную среду для построения карьеры и организации собственного бизнеса. Есть еще и индекс креативного потенциала, в котором Сахалин по каждому направлению показывает результат выше среднего в своем направлении. Важными составляющими этих показателей является эффективная коммуникация с властью, развитие городской среды и человекоцентричность, — отметила модератор дискуссии, директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде.

В ходе сессий губернатору представили креативные проекты участников форума со всей России — студии кино, анимации, бюро урбанистики, идеи в сфере туризма и гастрономии. Лучшие из них после заключения экспертов получат поддержку для реализации на островах.

Также глава региона договорился с основателем компании Fashion Hub Russia Георгием Ростовщиковым об аудите сахалинских брендов. Профессионалы из российской fashion индустрии выберут лучшие образцы с местной айдентикой, чтобы продвигать их на территории России и за рубежом.

— Мы выводим уникальные российские товары на международный рынок — в Катар, Кувейт, Азербайджан и другие страны. А сейчас у нас есть большая задача, поставленная после проведения выставки-форума «Россия», — открывать универмаги, чтобы продвигать российские товары. Первые точки появятся в аэропортах Внуково и Домодедово. И мы очень хотим, чтобы сахалинские бренды работали с нами. Мы готовы провести их экспертизу. Успешные проекты будут вести наши байеры и ритейлеры, — рассказала председатель правления группы компаний Fashion Hub Russia Валентина Ростовщикова.

Деловая программа форума продлится до 3 ноября. Участие в ней принимают порядка 150 экспертов — представители институтов развития, образования, власти, предприниматели креативного сектора, сырьевого и технологического бизнеса, медиа и коммуникаций, создатели аудиовизуального контента, дизайна и моды. Акцент форума сделан на десяти индустриях: кино, анимация, новые медиа, туризм, архитектура и урбанистика, театр, IT и видеоигры, гастрономия, мода и одежда, арт-индустрия.