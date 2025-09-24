На Сахалине проходит VIII международная конференция «Остров Сахалин» А. П. Чехова в XXI веке

Раз в пять лет международная конференция собирает на Сахалине знатоков, исследователей и поклонников творческого наследия Антона Павловича Чехова. Такая традиция повелась на острове с 1990 года. Нынешняя встреча значится под римской цифрой VIII и имеет три юбилейных повода. В год 165-летия писателя минуло 135 лет его поездке на Сахалин и 130 лет с выхода в свет его путевых записок.

В областную столицу прибыли гости из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Ялты, Ростова-на-Дону, Краснодара, Екатеринбурга, Чебоксар, Сургута, Оренбурга, Калужской области, Владивостока, Хабаровска, Благовещенска. Тепло были встречены посланцы молдавского Кишинёва, венгерского Дебрецена, греческих Салоников, аргентинского Буэнос-Айреса, китайского Шанхая, Претории (ЮАР).

23 сентября всех собравшихся в большом зале правительства от имени областной власти приветствовал зампред правительства области Владимир Ющук. В видеообращениях успеха конференции пожелали: председатель Чеховской комиссии РАН, доктор филологических наук, профессор Владимир Катаев; директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля, кандидат филологических наук Дмитрий Бак. А гендиректор государственного музея им. Л. Н. Толстого Владимир Толстой написал организаторам форума: «Искренне люблю остров Сахалин и очень высоко оцениваю вклад работников музея в сохранение и развитие чеховского наследия».

По традиции пленарное заседание открылось обзорным докладом министра культуры и архивного дела Нонны Лаврик на тему «А. П. Чехов в культурном пространстве Сахалинского региона». Ретроспективно он охватил музейную, выставочную, проектную и образовательную деятельность на этом направлении.

О работе научной школы по изучению Чехова в Сахалинском государственном университете и о её ведущих преподавателях-филологах, начиная с 1950-х годов, рассказал ректор Александр Самардак. Сейчас в исследованиях творческого наследия писателя вуз применяет новые технологии. Есть проект «Цифровой Чехов», появилась онлайн-игра «Нескучный Чехов», а ещё на базе СахГУ создаётся школа писателей, где студенты попробуют свои творческие силы.

Директор литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова не обошла вниманием вклад меценатов, своими раритетами пополнивших фонды учреждения, а также большую проектную работу музея с библиотеками, театрами, детскими художественными школами по чеховской тематике.

Она отметила, что музей обладает крупнейшей в мире коллекцией книги «Остров Сахалин». В фондах музея 114 книг на русском, 42 – на иностранных языках и 3 – на языках коренных малочисленных народов Севера. В числе редких изданий значится напечатанное шрифтом Брайля, а также миниатюрный трехтомник форматом 7х5,5 см. К нынешним юбилейным датам классика музейные сотрудники приурочили презентацию двухтомника «Остров Сахалин в судьбе Чеховых», в которую вошли иллюстрации художников Чеховых. Они побывали на Сахалине и Курилах в 1958 году и передали островитянам часть своих работ.

Интересная и разнообразная программа конференции, рассчитанная на пять дней, несомненно, запомнится её участникам яркими творческими встречами, лекциями, докладами, «круглыми столами», дискуссиями. Причём не только в областном центре. У них будет возможность побывать в Александровск-Сахалинском и Тымовском районах – местах, связанных с началом путешествия Антона Павловича в 1890 году. А затем гости проделают его путь с севера на юг острова. Правда, с комфортом и немыслимой для конца XIX века скоростью.

