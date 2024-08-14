На Сахалине пройдет футбольный фестиваль РФС

Четвёртый сезон футбольных фестивалей для девочек «Мы в игре. Лето с Фиксиками» пройдет на Сахалине 18 августа. Местом проведения спортивного события станет спортивный комплекс «Олимпия-Парк».

Стать участницей фестиваля «Мы в игре. Лето с Фиксиками» может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Для этого нужно выбрать событие в своём городе и пройти регистрацию на сайте https://mivigre.rfs.ru/. Друзья и родители могут поболеть за футболисток на трибунах. Участие для всех — бесплатное.

Для девочек, которые никогда не играли в футбол, посещение фестиваля – это возможность познакомиться с игрой и попробовать свои силы в весёлой и безопасной обстановке, а также пройти мастер-классы и принять участие в активностях.

– Российский футбольный союз уже традиционно организует летом футбольные фестивали для девочек. За три предыдущих года более 6 тысяч девочек приняли участие в 55 фестивалях во всех регионах страны. Благодаря нашим проектам, направленным на популяризацию футбола среди детей, мы видим, как растёт интерес девочек к футболу — количество занимающихся с 2021 года выросло на 75%. В этом году к проекту присоединился самый популярный детский мультсериал «Фиксики» — и мы уверены, что наши фестивали станут ещё интереснее и привлекательнее для девочек и родителей, – отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Для тех, кто уже тренируется в командах, дополнительно будут организованы товарищеские турниры, по итогам которых награды получают все участницы, независимо от результатов. Кроме того, юные футболистки смогут получить рекомендации от тренеров профессиональных клубов и академий.

Футбольный фестиваль четвёртое лето подряд объединяет около 40 регионов России, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.