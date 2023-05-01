На Сахалине прошла акция «Спасибо вам, наши защитники»

В военном госпитале города Южно-Сахалинска проходят лечение вернувшиеся из зоны проведения СВО добровольцы и военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

Накануне первомайских праздников волонтёры многонациональной команды «Сахалин Za Наших» совместно с ОНФ, студентами и преподавателями железнодорожного института, медколледжа побывали у бойцов с угощениями, подарками и небольшой концертной программой.

В зале царила добрая атмосфера, каждого выступающего провожали аплодисментами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.