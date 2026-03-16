На Сахалине прошёл XXXIII Троицкий лыжный марафон

Участие в первом соревновательном дне приняли более 300 спортсменов из нескольких десятков регионов России.

– В этом году, я думаю, мы поставили рекорд по количеству лыжников из других городов нашей страны. Прошедший на Сахалине чемпионат России по лыжным гонкам однозначно повлиял на это и открыл новый этап развития спорта в островном регионе. А сегодняшние состязания обрели теперь новую значимость – они попали в серию российских лыжных марафонов Russialoppet, – напутствовал марафонцев заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Большинство лыжников бежали 25 и 50 км свободным стилем. После массового старта на гонку вышли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, которые преодолели 1 и 2 км.

На дистанции 50 км в своих возрастных группах сильнейшими стали Максим Зубцов из Орла, Алексей Черноусов, Николай Поляков, Дарья Зотова, Марина Черноусова из Южно-Сахалинска, Никита Егоров из Сясьстроя и Дмитрий Шестопалов из Тольятти.

В категории «Абсолют» на 50 км победили Максим Зубцов и Марина Черноусова.

В гонке на 25 км золотые медали завоевали Дмитрий Туктаров из Первомайска, Андрей Кирющенков, Олеся Заболотская, Елена Полякова, Александр Шпаньков, Юлия Телышева из Южно-Сахалинска, Карина Бадретдинова из Ноглик и Виталий Чернов из Иркутска. «Абсолют» на 25 км выиграли Карина Бадретдинова и Виталий Чернов.

В лыжной гонке среди спортсменов с ограничениями по здоровью первые места заняли Александр Флегантов из островной столицы, Каролина Ливанская из Томари, Алексей Поликарпчук и Анна Сыропятова из Невельска.

Второй день Троицкий лыжный марафон собрал 504 лыжника из разных уголков островного региона, а также Еврейской автономной, Вологодской, Самарской областей, Республики Тыва, Приморского, Хабаровского, Красноярского, Пермского краёв, Москвы и Санкт-Петербурга.

Основная дистанция – 30 километров – протянулась от села Успенское до села Троицкое Анивского района. Юные спортсмены в разных возрастных категориях соревновались на дистанциях 200, 500 метров, 1, 2 и 3 км в Троицком.

Победителями в марафонской гонке в своих категориях стали Максим Зубцов, Иван Шуваев, Евгений Шутов, Николай Поляков, Марина Черноусова, Юлия Накорякова, Дарья Зотова и Елена Полякова.

Сильнейшими среди юных сахалинцев стали Максим Заболотский, Анна Городова, Дмитрий Барчан, Алёна Ковалёва, Тимофей Стаценко, Анна Николова, Захар Ершов, Артём Мордовин, Полина Дубовкина и Альбина Абдрахманова.

Мероприятие организовано по государственной программе «Спорт России», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.