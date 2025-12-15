На Сахалине проведен международный турнир по спортивной борьбе с участием олимпийских чемпионов

14 декабря в Южно-Сахалинске прошел международный турнир по спортивной борьбе. В Центре единоборств встретились сильнейшие спортсмены России, США, Казахстана и Азербайджана.

Участие в церемонии открытия принял губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Главной интригой вечера стал поединок между чемпионом Европы россиянином Ибрагимом Ибрагимовым и призером мировых первенств, чемпионом США американцем Джоуи Маккенной. Спортсмены демонстрировали разные школы борьбы. И в непростом бою победа досталась Ибрагиму Ибрагимову.

Не менее зрелищной вышла схватка между чемпионом мира из Казахстана Ризабеком Айтмуханом и бронзовым призером Олимпиады-2024 Магомедханом Магомедовым из Азербайджана. До этого спортсмены встречались на ринге лишь раз. Тогда победителем стал Ризабек Айтмухан. Магомедов взял реванш и одержал победу.

Турнир проходил в рамках профессиональной лиги PWL и Всероссийских соревнований среди юношей и девушек на призы компании «Горняк-1». В молодежных состязаниях приняли участие спортсмены из десяти регионов страны.

Почетным гостем мероприятия стал олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. А заслуженный мастер спорта Вадим Лалиев и старший тренер сборной страны U-23 Заур Ботаев провели для юных борцов мастер-класс, сообщила пресс-служба минспорта региона.