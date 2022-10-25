На Сахалине проводили военнослужащих на СВО

На Троицком военном полигоне прошла торжественная церемония. От лица правительства региона бойцов напутствовал первый заместитель губернатора Сергей Байдаков.

– Сегодня мы провожаем вас на службу и защиту рубежей Родины. Вы прошли здесь подготовку, боевое слаживание. В этом вам помогали представители ветеранских организаций, военные инструкторы. Правительство области и бизнес вместе с командованием делали все необходимое, чтобы вы ушли обеспеченными всем необходимым. Так мы будем действовать до полной победы. А на время вашего отсутствия сделаем все для обеспечения тыла – позаботимся о ваших женах, детях и родителях, – отметил Сергей Байдаков.

В ходе торжественной церемонии пятерым бойцам, принявшим участие в СВО, вручили государственные награды РФ. Военнослужащие в соответствии с указами Президента РФ отмечены орденом «Мужества», медалями «За отвагу», «Жукова» и «За спасение погибавших».

На полигонах мобилизованные в течение нескольких недель оттачивали боевые и тактические навыки. Опыт им передавали, в том числе инструкторы, прошедшие не одну горячую точку. Бойцов обучали как тактике ведения боя на открытой местности, так и в городской черте, приемам штурма зданий. Особое внимание на тренировках уделялось изучению современного вооружения и беспилотных летательных аппаратов, созданию зон задымления, использованию различных защитных сооружений в качестве укрытий.

Как уже сообщалось, Валерий Лимаренко неоднократно посещал воинские части и полигоны на Сахалине. Аналогичную задачу он поставил и перед главами районов. К обустройству мест временного размещения мобилизованных сахалинцев были привлечены строительные компании. Опытные подрядчики провели необходимые работы за несколько дней.

Для сахалинских призывников региональное правительство вместе с бизнесообществом закупило одежду, обувь, спальные мешки, гигиенические средства.

По решению губернатора, семьям сахалинцев, которые были призваны по Указу о частичной мобилизации, выплатят единовременно по 300 тысяч рублей. Волонтеры соберут все просьбы семей мобилизованных граждан. В индивидуальном порядке решаются вопросы из трудоустройства, получения медицинских услуг, образования детей и другие проблемы.

Организована горячая телефонная линия по вопросам поддержки семей мобилизованных граждан: 8-800-201-00-99 (доб. 1).