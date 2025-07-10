На Сахалине растениеводы собирают первый урожай

Благодаря мерам поддержки агропромышленного комплекса, инициированным Президентом России Владимиром Путиным, в регионе ежегодно увеличиваются объёмы сельхозпродукции.

Глава государства обозначил стратегическую цель – увеличить объёмы производства собственной сельскохозяйственной продукции не менее чем на 25 процентов к 2030 году. Этой цели отвечает и нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Для достижения амбициозных задач в Сахалинской области утверждена масштабная программа государственной поддержки аграриев. В неё входит более 40 мер, которые помогают местным сельхозпредприятиям развивать производство и наращивать объёмы.

В этом году на Сахалине сбор ранних овощей стартовал в конце июня – начале июля. Традиционно первым с полей убирают урожай ранней капусты. Совхоз «Тепличный», совхоз «Южно-Сахалинский» и АО «Соколовский» активно собирают и направляют на прилавки белокочанную, кольраби, брокколи и другие виды капусты. В продажу уже поступило более 140 тонн полного ассортиментного ряда этой культуры. В фирменных магазинах предприятий широко представлены разнообразные зеленные культуры и редис собственного производства. Фермерские хозяйства также выходят на рынок с ранними овощами – огурцами, зеленными культурами и капустой, выращенными в сезонных теплицах и открытом грунте.

– Мы уже реализовали около 7 тонн ранней капусты. Через дней десять планируем приступить к сбору молодого картофеля. Лето нынче у нас жаркое, поэтому есть некоторые проблемы с вредителями. Используем комплекс мер защиты растений, включая биологические препараты и механические методы борьбы, стараясь минимизировать использование химикатов, – рассказал агроном совхоза «Южно-Сахалинский» Сергей Гавриков.

– 32 тонны клубники должны собрать в КФХ «Дары Сахалина». Пока сбор идёт на одном поле в 3 гектара, но уже заложено ещё несколько гектаров новых полей, – говорит его руководитель Илья Густас. – Меры поддержки, которые действуют в нашей стране, действительно помогают. Без неё мы бы, наверное, и не решились зайти в этот проект.

Всего в нынешнем году в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах планируется собрать более 40 тысяч тонн картофеля и 20 тысяч тонн овощей открытого грунта, а также свыше 120 тонн ягодных культур.