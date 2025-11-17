На Сахалине разработана технология производства органоминерального удобрения широкого спектра действия

На основе разработанных российскими учёными нанотехнологий по глубокой переработке торфа южно-сахалинское ООО «ГумАТ» производит наноторфогель. Это концентрат, в котором более 17 аминокислот, 30 минеральных и органических веществ, включая основные микроэлементы.

Натуральное органическое удобрение является природным стимулятором для растений, повышает урожайность зерновых, бобовых, овощных, фруктовых и ягодных культур в 1,3 – 1,5 раза. Кроме того, восстанавливает полезную микрофлору почв и насыщает органическим веществом. Препарат успешно прошёл все испытания.

Несомненные плюсы есть и в том, что использование этого препарата позволяет наполовину сократить применение минеральных химических удобрений. Он не вреден и не опасен для людей и животных.

Как показала практика, концентрат из торфа связывает и выводит из почвы вредные химические и радиоактивные вещества, отходы промышленной переработки нефти, металлов, угля, химических производств. Удерживает и сохраняет в почве влагу, что позволяет выращивать растения в зонах сухого и жаркого климата. А загрязнённую воду после переработки риса, сои и других сельскохозяйственных культур очищает и фильтрует, делая её пригодной для полива и повторного применения.

Не случайно спрос на сельскохозяйственный торф в мире приобрёл колоссальный размах. В нём заинтересованы страны Ближнего Востока, Северной Африки, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов… Становится ясна перспективность экспорта новых видов органоминеральных удобрений.

В октябре 2019 года в китайском городе Циндао прошёл международный форум по использованию этого натурального органического удобрения. Тогда же китайские специалисты заявили: для оздоровления нарушенных земель (а таких в стране более 30%) и возвращения им плодородия необходим 1 млрд тонн торфа.

На Сахалине сотни таких месторождений с ориентировочным запасом более 1 млрд кубометров.

На юге острова уже подготовлено к добыче одно из них с балансовым запасом 8 млн тонн торфа. Так что наш регион может стать желанным партнёром стран АТР в деле восстановления природных экосистем земли. Незамерзающие морские порты Сахалина позволяют производить круглогодичную отгрузку природной органики российским и зарубежным предприятиям.

Ещё в июне 2018 года во время визита Президента РФ Владимира Путина в КНР было принято совместное заявление о разработке плана развития сельского хозяйства на Дальнем Востоке, в Байкальском регионе и Северо-Восточном Китае. Нынешнее состояние плодородия земель Китая обязывает специалистов этой страны развивать промышленное производство органических удобрений наравне с минеральными.

Помощь в этом может оказать и южно-сахалинское ООО «ГумАТ». Оно готово поставлять в год до 2000 т наноторфогеля для обработки более 100 тыс. гектаров и до 800 тыс. т биочернозёма в виде гранул для восстановления и улучшения структуры почвы.

Большой интерес проявили специалисты животноводства и птицеводства к торфогелю как к кормовой добавке высокой пищевой ценности для их подопечных. Он укрепляет иммунитет, нормализует пищеварение, увеличивает живую массу животных и птиц, повышает яйценоскость кур-несушек на 10 – 12%.

Спектр применения экологически чистого препарата на удивление широк. Сама природа дарит нам новые возможности для улучшения качества жизни.

Вячеслав Федорченко, генеральный директор ООО «ГумАТ».

г. Южно-Сахалинск.