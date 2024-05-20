На Сахалине разрастается «Сад памяти». Новые деревья вырастут на островах благодаря нацпроекту «Экология»

В Южно-Сахалинском лесничестве сотрудники областного агентства лесного и охотничьего хозяйства, волонтёры, представители нефтегазовых компаний, воспитанники Троицкого детского дома, юнармейцы, семьи участников СВО и другие неравнодушные жители области посадили деревья. В акции «Сад памяти», входящей в нацпроект «Экология», приняли участие около сотни человек.

Высаживались молодые лиственницы, предоставленные местным питомником.

— Акция «Сад памяти» в регионе проходит уже в пятый раз, — рассказала заместитель руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Оксана Печеркина. — В этом году посадки уже прошли в Курильском, Южно-Курильском, Невельском, Тымовском, Корсаковском, Холмском, Макаровском районах. Здорово, что через годы появятся замечательные сады, которые будут радовать нас и наших детей.

В Южно-Сахалинском лесничестве посадили 3,8 тысячи памятных деревьев. Всего в рамках акции на землях лесного фонда и муниципальных образований сахалинской области запланировано высадить более 6,6 тысячи сеянцев и саженцев хвойных лиственных пород. Акция завершится в июне.

Волонтёр «Экосистемы» Андрей Витулин всегда поддерживает такие инициативы. Великая Отечественная война оставила шрамы и его семье: дед был лётчиком, погиб при освобождении Южного Сахалина.

— Для меня очень важно увековечить память о моих родственниках, — говорит активист, — тем более сейчас, когда родные, близкие, знакомые гибнут в борьбе с фашизмом.

Сахалинский май — самое благоприятное время для высадки деревьев. Сейчас растениям хватает солнца, почва хорошо увлажнена талыми водами. Специалисты агентства уверены, что молодые деревья легко перенесут стресс от пересадки и будут хорошо расти.

Цель ежегодной Всероссийской акции «Сад памяти» – высадить по всей России 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне и специальной военной операции.

Объявлен ежегодный конкурс по выбору главного дерева страны

С 1 мая по 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» (www.rocdrevo.ru) проходит голосование.

Среди 74 номинантов конкурса – тис Курильский мудрец. Он значится в списке на голосование под № 6.

Дереву около 1000 лет, его высота 15 м, диаметр ствола на высоте 1,3 м – 1 м.

Растёт на Кунашире, на участке Южно-Курильского лесничества.

Внесён в Красные книги Сахалинской области и Российской Федерации как редкий вид.