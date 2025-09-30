На Сахалине разыграли Кубок области по регби

Главный осенний регбийный турнир региона — Кубок Сахалинской области по регби — состоялся на стадионе «Космос» в Южно-Сахалинске. Соревнования собрали сильнейшие команды из разных населённых пунктов области, которые в упорной борьбе выявили сильнейших.

В турнире приняли участие спортсмены из Южно-Сахалинска, Долинска, а также сёл Березняки и Сокол. Программа соревнований включала несколько возрастных категорий: среди детей 7 -9 и 10 — 12 лет состязания проходили по правилам тэг-регби, а среди юношей 14 — 17 лет и взрослых — по классическим правилам.

Победителями в своих возрастных категориях стали «Триумф-М» (7 — 9 лет) и «Триумф-Ю1» (14 — 17 лет) из Южно-Сахалинска, «Сокол» из одноимённого села (10 — 12 лет), а в старшей группе кубок завоевала сборная Сахалинской области. Ярким событием турнира стал дебют команды из Долинска, добившейся высоких результатов в нескольких категориях, отметили в минспорта области.

Забили три гола – пропустили девять

29 сентября команды «СШ «Сахалин» провели два матча юношеского первенства ДФО по футболу. На стадионе «Спартак» они принимали «Академию «Искра» из Хабаровска.

У «младшаков» (U14) гости вышли вперед на 26-й минуте после быстрой атаки правым флангом, которую завершил Дмитрий Щеглов, перекинувший мяч через вратаря.

На 50-й минуте преимущество хабаровчан дальним ударом удвоил Марсель Тарадуда.

А на 55-й точку в матче поставил Артем Байраковский. Он добил мяч практически с нулевого угла после того, как голкипер хозяев поля Давид Кочарян отразил мощный удар. Итог — поражение «СШ «Сахалин» со счетом 0:3.

В матче U15 (2011 г.р.) забитых мячей было в три раза больше. А команде, которая отличилась три раза, этого не хватило для победы.

Гости открыли счёт на 14-й минуте, когда Егор Гусев замкнул вертикальный разрезающий пас.

Хозяева поля отыгрались после затяжной атаки. Дальний удар пришелся в перекладину, а Сергей Кулаков добил мяч в сетку. Затем хабаровчанин Леонид Ни срезал мяч в свои ворота, позволив сахалинцам выйти вперёд.

Однако незадолго до свистка на перерыв счёт стал равным. Сольный проход Семёна Кармазиненко завершился результативным ударом – 2:2.

Третий гол «СШ «Сахалин» — плод индивидуальных усилий Матвея Лесникова. В начале второго тайма он обокрал одного защитника, убежал от второго, раскачал третьего и, несмотря на сопротивление, пробил – 3:2.

Хабаровчане отыгрались после того, как Арсений Карпов со штрафного закрутил мяч в сетку.

Затем Семён Кармазиненко убежал в отрыв и катнул мяч в оставленные голкипером ворота – 3:4. Он же мощно пробил с линии штрафной, оформив «хет-трик» – 3:5.

А уже в компенсированное время юркий Александр Толстых, за пару минут до этого заменивший Кармазиненко, выскочил из-за спин защитников и послал мяч в сетку – 3:6.