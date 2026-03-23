На Сахалине с крыши здания сошла наледь и травмировала подростка

22 марта  с административного здания, расположенного по улице Карла Маркса города Южно-Сахалинска,  произошёл сход наледи на несовершеннолетнего 2010 года рождения. С травмами подростка  доставили  в больницу. Его жизни ничего не угрожает, степень тяжести вреда устанавливается.

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области возбудил  уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи выясняют  все обстоятельства   произошедшего, а также устанавливают  лиц, ответственных за своевременную уборку снега с крыш.

Денис Цуксов.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

