На сахалинских лугах скошено уже более 1,5 тысячи гектаров кормовых культур

Примета сахалинского июля — запах свежескошенной травы. Никакому Диору подобные ароматы не снились! На лугах, словно домики, выстроились этакие пузатые бочонки из сена. С каждым погожим днем их становится все больше и больше.

Заготовка кормов началась в конце июня и идет вполне успешно. На 5 июля сахалинские механизаторы скосили траву с площади 1,5 тыс. га. Это больше, чем прошлогодний результат на эту дату. Всего же под однолетние и многолетние травы занято 26,5 тыс. гектаров.

Раньше других на заготовку кормов вышел совхоз «Корсаковский». Зеленую подкормку здесь начали класть буренкам в кормушки еще в середине июня. А вот теперь в кормозаготовку включились и другие крупные сельхозпредприятия — «Грин Агро-Сахалин», совхозы «Южно-Сахалинский» и «Заречное».

В прошлом году фермерские хозяйства вышли на луга гораздо позже остальных. А нынешним летом они стараются не отставать. В частности, заготовку кормов уже начали фермеры из Невельска и Южно-Сахалинска.

Клин однолетних трав на Сахалине относительно небольшой. Это бобово-злаковые растения, смесь которых дает весьма питательную зеленую массу. Используют однолетние травы в качестве зеленой подкормки, а также для заготовки силоса и сенажа. В прошлом году из-за редкой для Сахалина жары сбор однолетних культур оказался достаточно скромным. В хозяйствах надеются, что нынешняя кормозаготовительная кампания сложится удачней, чем прошлогодняя, и корма будут заготовлены в полном объеме.

— Повышение количественного и качественного состава сенокосов – забота не только сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Это часть той серьезной поддержки, которую оказывает аграриям государство, — отмечает и. о. заместителя главы регионального минсельхозторга Ольга Шкардюк. — В частности, на 90 процентов субсидируется приобретение семян многолетних и однолетних культур. Это позволило в нынешнем году занять однолетними и многолетними травами уже 6,5 тыс. га. Кроме того, господдержка предусмотрена для приобретателей минеральных удобрений и всевозможных подкормок, применяемых для повышения плодородия почвы.

В этом году региональное правительство изыскало дополнительные возможности для поддержки островных аграриев. Субсидии увеличили в четыре раза.

Чтобы не рисковать и не остаться в зиму без запаса кормов, основной упор в хозяйствах делают на многолетние травы. Тюки с сеном на скошенных лугах давно стали частью летнего сахалинского ландшафта. Главное, чтобы погода не испор­тилась и скошенная трава в валках хорошо просохла, а за пресс-подборщиками дело не станет.

Если сено хорошо просушено и правильно упаковано, его можно всю зиму хранить под навесом, и с ним ничего не случится, питательных свойств сено не потеряет, говорят специалисты. Так что за качеством уборки многолетних трав в хозяйствах следят особенно внимательно. Впрочем, и за укладкой зеленой массы в силосные траншеи тоже. Здесь главное – не спешить, стараться раскатывать массу тонким слоем и тщательно ее утрамбовывать, чтобы не оставались воздушные пузыри. Иначе качественного силоса не получится.

Заготовка кормовых культур в регионе продолжится до сентября.

Владимир БОЛОТОВ.