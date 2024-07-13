На Сахалине снизили нагрузку на семейные бюджеты авансированием расходов на покупку путевок в детские лагеря

В регионе семьям с детьми возмещают большую часть расходов на путевки в детские оздоровительные лагеря. По поручению губернатора Валерия Лимаренко процедуру получения этой меры поддержки сделали удобнее, сообщает пресс-служба правительства области.

С этого года семьи могут получить не компенсацию после покупки путевки, а аванс на предстоящие расходы на детский отдых. Поэтому родителям и опекунам больше нет необходимости выделять из семейного бюджета полную сумму за путевку и ждать окончания отдыха ребенка, чтобы возместить расходы.

Механизм авансирования позволит существенно снизить нагрузку на родительские кошельки, особенно многодетным и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

– Этим летом более 32 тысяч ребят отдохнут в оздоровительных лагерях. Мамы и папы школьников просили изменить механизм социальной поддержки, чтобы летние каникулы не ложились тяжелым бременем на бюджет. Если в семье несколько детей, было непросто сразу выложить всю сумму за путевки, а потом несколько месяцев ждать компенсации. Теперь сахалинцы и курильчане могут получить аванс и доплатить только 15% от стоимости отдыха, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Для всех жителей Сахалинской области компенсация составляет 85% от средней стоимости путевки. Если ребенок относится к категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, то возмещается 100% средней стоимости. Родителям остается доплатить только разницу между средней и фактической ценой.

С этого года в островном регионе сумму компенсации за путевку значительно проиндексировали. Так, за одного ребенка можно возместить от 71 до 84 тысяч рублей.

Все учреждения, которые входят в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Сахалинской области – а это «Восток», «Чайка», «Лесное озеро», «Юбилейный» и санаторий «Синегорские минеральные воды» – подключены к системе, позволяющей производить оплату по предстоящим расходам. К концу июня уже 614 человек воспользовались новой мерой поддержки в виде аванса на социальный счет.

– Родители подают заявку в лагерь, и эти сведения автоматически поступают в министерство социальной защиты. Мы определяем право на выплату и авансом зачисляем на социальный счет эти деньги, – прокомментировала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

Первым к данному сервису подключился лагерь «Восток».