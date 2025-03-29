На Сахалине состоялось торжественное открытие IV Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду

28 марта в центре водных видов спорта «Волна» в Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие IV Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду. В течение нескольких дней за награды поборются десятки спортсменов из России, Аргентины, Армении, Белоруссии, Кубы и Эквадора. Соревнования проводятся по олимпийским дисциплинам. Всего будет разыграно 8 комплектов наград.

В церемонии открытия приняли участие двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по прыжкам в воду Глеб Гальперин, генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин и заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

– Рад приветствовать вас на открытии четвертого Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду. Это событие исторического масштаба. Сахалин становится одним из главных спортивных центров от Урала до Дальнего Востока. Соревнования такого уровня по водным видам спорта на Сахалине проводятся впервые. Мы традиционно сильны в зимних видах спорта. Теперь хотим добиться успехов и в летних видах. «Волна» – водноспортивный центр мирового уровня с тренерами высокого класса. Уверен, эти старты станут стимулом для развития прыжков в воду. А болельщики, которые увидят выступления титулованных атлетов, влюбятся в этот красивый вид спорта, – отметил Владимир Ющук.

С 28 до 30 марта в «Волне» за звание лучших сразятся 40 спортсменов из разных стран в прыжках с трамплина 3 метра и с вышки 10 метров в индивидуальных и синхронных прыжках. Сразу по приезде спортсмены сборных команд-участников соревнований приступили к тренировкам в стенах «Волны» в «сухом» зале и в бассейне.

– Это уже моя не первая поездка в Россию. Я участвовал здесь во множестве соревнований. Я очень люблю холод, мне нравится снег, чувствую себя здесь очень комфортно, и в целом считаю Россию своим вторым домом. Моя задача на этих соревнованиях показать хорошую борьбу, заработать медали. Прыжки в воду – это, в первую очередь, адреналин, всегда нужно быть сфокусированным и собранным. Мне нравится это чувство адреналина. Всего в нашей команде 6 человек – 2 тренера и 4 спортсмена, в том числе 1 девушка, – рассказал спортсмен из Кубы Карлос Даниэль Рамос Родригес.

В составе сборной России выступят спортсмены, занявшие с 3 по 6 место в индивидуальной программе и 2 и 3 места в синхронных прыжках с трамплина 3 метра и вышки 10 метров на Кубке России в Санкт-Петербурге. В их числе двукратная чемпионка Европы Кристина Ильиных, двукратная чемпионка Европы Виталия Королева, чемпионка Европы Мария Полякова, чемпион Европы Илья Молчанов и многие другие.

– Хотелось бы максимально показать свои лучшие попытки в прыжках. Это моя основная задача – прыгать стабильно, уверенно, красиво и набирать высокие суммы баллов. Я люблю этот вид спорта за ощущение полета, вращение в воздухе, причем они не однообразные, а всегда разные. В «Волне» очень комфортно. Бассейн просторный, светлый, много места, вышки широкие, три трамплина стоит, это мировой уровень. Станины, трамплины – все новое, здорово, – поделился впечатлениями серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, призер универсиады 2019 года, участник чемпионатов мира, многократный чемпион России Илья Молчанов.

По словам спортивного директора федерации водных видов спорта России, бронзового призера Олимпийских игр по прыжкам в воду Дмитрия Доброскока, на Сахалин приехал практически основной состав сборной страны.

– В первую очередь, мы хотим показать региону, что такое прыжки в воду, что это красивый вид спорта, и на него нужно смотреть, приводить детей заниматься, показывать красоту этого вида спорта. Мы видим, что центр водных видов спорта «Волна» способен проводить соревнования любого уровня, начиная с чемпионата России и заканчивая чемпионатом мира. Важно продолжать совместную работу Федерации и правительства региона, – подчеркнул Дмитрий Доброскок.

«Волна» стала самым современным и крупным комплексом для тренировок и соревнований самого высокого уровня на Дальнем Востоке. Здесь расположены два бассейна, отвечающих международным стандартам. Также в комплексе предусмотрены универсальные залы для хореографии, фитнеса и гимнастики, тренажерный зал, раздевалки, тренерские, медицинский кабинет, сухой бассейн, центр для реабилитации и восстановления спортсменов после травм. Созданы условия для занятий атлетов с ограничениями здоровья. Общее число воспитанников составляет порядка 600 человек. Центр водных видов спорта построен благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному губернатором Валерием Лимаренко и ПАО «Газпром», сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.