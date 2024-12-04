На Сахалине состоялся патриотический форум «Герои»

В День неизвестного солдата в Южно-Сахалинске почтили память павших защитников Отечества, обсудили вопросы увековечения памяти героев.

Выступивший на форуме заместитель губернатора области Сергей Гребенюк поздравил участников регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» с 10-летием со дня образования организации. Благодаря им удалось установить имена многих бойцов, которые десятилетиями числились пропавшими без вести.

За эти годы проведены сотни полевых выходов и экспедиций, обнаружены останки солдат и офицеров Рабоче-Крестьянской Красной армии, погибших в ходе Южно-Сахалинской наступательной и Курильской десантной операциях августа 1945 года, а музейные экспозиции области пополнились уникальными экспонатами времен Второй мировой войны.

На форуме была организована мобильная выставка оружия, снаряжения и обмундирования и состоялась сессия, на которой обсудили важность создания и работы музеев и поисковых отрядов.

Прибывшие из Москвы, Хабаровска, с Камчатки спикеры поделились своим опытом в этой работе.