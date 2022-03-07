На Сахалине состоялся традиционный лыжный марафон памяти погибшего 19 лет назад губернатора Игоря Фархутдинова

Вот и стал достоянием истории XXIII международный сахалинский лыжный марафон памяти Игоря Фархутдинова. Даже капризная островная погода не смогла испортить праздничное настроение поклонникам этого вида спорта в минувшее воскресенье.

Сильный порывистый ветер с тяжелым влажным снегом пытались сделать все от них зависящее, чтобы соревнования не состоялись. Да только и они остались бессильны перед фанатами лыжных гонок, которые собрались на марафон со всего Сахалина от Озерского до Охи. Более того, на старте были спортсмены из Калининграда, Петропавловска-Камчатского, Архангельска и Абакана, Астаны и Москвы, всего из 36 городов страны.

Пока продвинутые лыжники и ветераны спорта в поселке Лесное готовились принять старт на 30 и 50 километров, юные спортсмены разыграли медали в районе гостиничного комплекса «Санта» на укороченных дистанциях. Мальчики и девочки до десяти лет боролись за медали на трассе в один километр, а тем, кому исполнилось 11-16 лет, должны были преодолеть пятикилометровый круг.

Сразу необходимо уточнить, как для молодого поколения, так и для марафонцев стал был общим.

Первыми отправились на дистанцию мальчики до 10 лет. Борьба была очень упорной, и в этом захватывающем лыжном триллере победу праздновал юный невельчанин Сергей Удодов. Круг он преодолел за 5:19,9.

Всего 4,4 секунды проиграл ему Артем Мордовин и 14,1 — Даниэль Тафа (оба СШОР ЗВС Южно-Сахалинск).

А у юных лыжниц золотую медаль в Спасск-Дальний Приморского края увезла Виктория Романова. Девчушка не оставила своим соперницам ни малейшего шанса на победу. Преодолев дистанцию за 6:14,3 Виктория смогла опередить Алису Корчагину на 26,1 и Софию Малыгину на 38,3 секунды. Обе лыжницы приехали на праздник лыжного спорта из Невельска.

Не менее упорная борьба за медали развернулась у мальчиков 11-16 лет. Выше было сказано, что погода сделала все от нее зависящее, чтобы поклонники лыжных гонок преодолевали не только физические нагрузки в борьбе за подиум, но и боролись с сильными порывам ветра и тяжелым влажным снегом. Но, несмотря на это, все вышедшие в этот день на старт спортсмены смогли финишировать. И каждый юный лыжник получил подарочный сертификат на 500 рублей для приобретения спортивного инвентаря или спортивной формы.

Вернемся к гонке на пять километров. У мальчиков триумфатором стал Максим Сюрков (СШОР ЗВС Южно-Сахалинск, тренер И. Улитина). Пятерку он преодолел за 16:40,3. Вторым на финише был Дмитрий Глазунов-16:57,4. Замкнул тройку призеров Ростислав Коваль-17:15,8 (оба СШОР ЗВС, тренер Г. Кулыгина).

У девочек на этой дистанции с первых метров лидерство захватила Ярослава Улитина. Воспитанница СШОР ЗВС Южно-Сахалинска находилась на дистанции 17:11,4. Финишировавшая второй ее подруга по команде Дарья Будникова проиграла победительнице 1 минуту 8,5 секунды. Лыжница из Анивы Элина Мироненко остановила секундомер на отметке 18:39,6.

А дальше началось томительное ожидание тех, кто из Лесного отправился покорять дистанции 30 и 50 километров.

Болельщики на «Санте»надеялись увидеть серьезные лыжные «разборки» в финишном городке не только за победу, но и за призовые места. Увы. Этим ожиданиям на этот раз не суждено было сбыться. В гордом одиночестве финишировал Илья Ерещенко (Ноглики). Дистанцию 30 километров он преодолел за 1 час 37 минут 02,9 секунды.

Вторым завершил дистанцию Илья Жуков (Томари)-1:38,16,5. Третьим Петр Иванцив (Южно-Сахалинск)-1:38:52,7. Необходимо заметить, что тренеры и судейская коллегия прогнозировала, что лучшие лыжники на этой дистанции будут находится, в связи с довольно тяжелыми погодными условиями, не менее одного часа сорока минут.

У прекрасной половины человечества красивую победу праздновала Галина Ливанская (Томари). На покорение тридцати километров ей понадобилось 2 часа 7 минут 7,5 секунду. Елена Железняк (Южно-Сахалинск) финишировала второй-2:17:55,2. Светлана Калиновская (Южно-Сахалинск) замкнула тройку лучших-2:19:07,4.

«Королем» лыжного марафона стал Иван Кустов (Ноглики). Именно он быстрее всех преодолел дистанцию 50 километров, потратив на это 2:17:41,6.

-Первые двадцать километров проходили вдоль Охотского моря, -рассказывал Иван. -Не ожидал, что бежать на этом участке будет намного легче, чем когда стал приближаться к перевалу. Снег вдоль моря был жестким, а ветер, как ни странно, порывами сильный, но не холодный. На перевале лыжня была очень рыхлая, да и порывы ветра, как не странно на много сильнее.И это отнимало много сил.

Но лыжный спорт не шахматы, и все участники марафона сегодня были в одинаковых условиях.

Более 20 километров, Дмитрий Дербин (Хабаровск) не отпускал Кустова ни на метр от себя. Однако на перевале Иван смог прибавить и ушел в отрыв. Вторым на финише был Дмитрий Дербин-2:23:23,5. Алексей Барышников (Троицкое) показал третье время дня-2:24:10,7.

Но не только мужчины вышли на покорение лыжного марафона. Прекрасная половина человечества оказалась далеко не слабой, как это об этом думают мужчины. Вот и на этом празднике лыжного спорта женщины лишний раз показали, что они способны на равных бороться с мужчинами даже в марафоне. Татьяна Оборина (Пермь, Сокол) преодолела полтинник за 2:49:02,8. Олеся Заболотская (Южно-Сахалинск, в/ч 48794) находилась на дистанции 3:03:10,2. Кристина Петрова-3:20:02,2.

Все участники малого и большого марафона на финише получили диплом и памятную медаль, на которой тут же могли сделать гравировку времени, которое они потратили на похождении дистанции.

В отчете рассказано о победителях в абсолютном первенстве на дистанции 30 и 50 километров. В ближайшие дни судейской коллегией будут подведены окончательные итоги XXIII лыжного марафона , и все протоколы по возрастным группам можно будет посмотреть на сайте skisakhalin.ru

Игорь Карпук.