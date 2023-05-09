На Сахалине состоялся военный парад в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне

На главной площади города Южно-Сахалинска состоялся военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Под музыку А.Александрова знамённая группа армейского корпуса Восточного Военного округа (ВВО) вынесла точную копию знамени победы, водружённую на рейхстаг в мае 1945-го года.

За ними прошли расчёты из офицеров, сержантов, солдат соединений и воинских частей, дислоцирующихся на Сахалине. Отдельного внимания удостоились женщины военнослужащие, которые изящно и точно прошли торжественным маршем по главной площади областной столицы.

Также, в военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие юнармейцы, воспитанники кадетского корпуса, юные казаки и представители других силовых ведомств островного региона.

Всего по площади Победа города Южно-Сахалинска торжественным маршем прошло около 1000 человек. Пешая колонна состояла из 17 парадных расчётов.

По уже сложившейся традиции, механизированную колонну из 23-х машин, возглавила легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». Впервые в военном параде на Сахалине приняли участие автомобили УАЗ Пикап, созданный на базе «Патриота», с установленными на них крупнокалиберными пулемётами.

Помимо этого гости, и жители островной столицы увидели на площади Победы реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф». Также многочисленным зрителям были представлены береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион», которые впервые участвовали в военном параде в прошлом году.

Парад принимал исполняющий обязанности командира армейского корпуса ВВО полковник Андрей Гречка.

Пресс-служба Восточного военного округа.