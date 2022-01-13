На Сахалине сотрудники ГИБДД бежали 4 км, вызволяя автоколонну из снежного плена

Настоящими героями стали сотрудники ОСР ДПС ГИБДД, которые несут службу в Сахалинской области:

заместитель командира 3 взвода старший лейтенант полиции Юрий Козубенко и инспектор ДПС лейтенант полиции Михаил Дока вдвоем помогли вызволить из снежного плена целую автоколонну во время метели.

На автодороге «Троицкое-Новотроицкое» при нулевой видимости сотрудники по очереди бежали перед колонной, показывая направление движения. Пока бежал один, второй на машине с маячками был ориентиром для колонны. Бежать пришлось около 4 километров, где офицеры сменяли друг друга. Им удалось вывезти колонну из автомобилей в безопасное место.

Сотрудники Госавтоинспекции Сахалинской области всегда нацелены на оказание всесторонней помощи всем участникам дорожного движения.

Татьяна Туровская.