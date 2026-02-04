Четверг, 5 февраля, 2026
На Сахалине сотрудники МЧС России сняли с льдины 71 рыболова-любителя 

4 февраля  льдину с рыбаками оторвало в Охотском море в районе села Стародубское. В результате подвижек льда на удалении около 800 метров от берега образовалась трещина шириной до 6 метров, отрезавшая от суши группу рыбаков. К месту происшествия прибыли сотрудники государственной инспекции на снегоходах.

Благодаря слаженным и совместным действиям сотрудников МЧС и администрации Долинского муниципалитета, на берег благополучно доставлены 43 рыболова-любителя..

В дальнейшем спасены еще 28 человек.

К операции по спасению привлечено 22 человека и 11 единиц техники, в том числе 12 человек и 6 единиц техники от ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По состоянию на  20 часов  спасательная операция закончена. Спасатели на судне Хивус-10 Поисково-спасательного отряда  Главного управления   МЧС России по Сахалинской области проверили  район проведения спасательных работ — людей в районе трещины не обнаружено.

Пострадавших нет.

Ранее МЧС  предупреждало об опасности выхода на лед в течение всей недели на территории юго-восточного побережья Сахалина, где под воздействием отжимного ветра прогнозируется разрушение целостности не полностью сформированного неподвижного льда.

