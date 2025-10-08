На Сахалине стартовал чемпионат ДФО по плаванию

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по плаванию начались в Центре водных видов спорта «Волна» Южно-Сахалинска. В течение четырех дней более 180 спортсменов из девяти регионов Дальнего Востока будут бороться за полный комплект наград в различных дисциплинах, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Почетным гостем соревнований стал четырехкратный олимпийский чемпион, первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников. Он высоко оценил сахалинскую спортивную инфраструктуру. Известный пловец отметил, что восхищён воплощением этого бассейна и подчеркнул, что на Дальнем Востоке можно гордиться такими спортивными сооружениями и принимать крупные соревнования. Владимир Валерьевич также выразил уверенность, что в будущем Сахалин продолжит принимать крупные международные старты.

В программу соревнований включены дистанции от 50 до 1500 метров всеми стилями плавания, а также эстафеты. Особенностью этого года стало проведение финальных заплывов на 50-метровых дистанциях и введение эстафет в программу первенства.

Знаковым событием стало участие чемпиона мира Ивана Кожакина из Магаданской области, который выступил на дистанции 50 метров брассом.

— Несмотря на травму, я доволен своим заплывом. Задача была проплыть, не обращая внимания на боль. В финале надеюсь улучшить свой результат. Хочется отметить высокий уровень организации соревнований и качество сахалинского бассейна, — поделился впечатлениями от выступления Чемпион мира Иван Кожакин.

