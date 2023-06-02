На Сахалине стартовал медиафорум «ProДФО: Все для Победы!»

Медиафорум «ProДФО: Все для Победы!», посвященный специальной военной операции, мобилизации общества и отечественной экономики, патриотическому воспитанию, открылся в Южно-Сахалинске.

Участниками мероприятия стали представители разных регионов Дальнего Востока — журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб региональных и муниципальных органов власти, редакторы госпабликов, сотрудники федеральных органов власти, учреждений образования и культуры, члены общественных организаций, в том числе молодежных и патриотических. С приветственным словом к собравшимся обратился сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.

— Простой тракторист добровольцем отправляется в зону специальной военной операции. Мобилизованный отец троих детей, который может вернутся домой, остается воевать вместе со своими товарищами. Жены и матери бойцов обустраивают быт своих родных на линии боевого соприкосновения. Бизнесмены закупают военное снаряжение. Таких примеров в Сахалинской области, да и в любом другом регионе нашей страны много. Это и есть патриотизм, проявление истинной любви к Родине. И журналисты, которые рассказывают об этих поступках наших земляков, — настоящие патриоты. Спасибо вам, за то, что вы участвуете в этом благородном деле, — сказал глава островного региона.

Заместитель полномочного представителя Президента России в ДФО Григорий Куранов провел семинар, посвященный пропагандистской работе.

— Идеология – это набор базовых ценностей государства, таких как государство, страна, общество, человек и семья. Пропаганда информирует о них, популяризирует основные моменты и направления. В этой связи государственная пропаганда – система воспитания, обеспечивающая развитие и суверенитет страны, — отметил Григорий Куранов.

Заместитель полномочного представителя Президента России в ДФО подчеркнул важность национальной идеи, которую в 2016 году сформулировал Президент России Владимир Путин. Глава государства заявил: «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть национальная идея».

Перед участниками форума «ProДФО: Все для Победы!» выступят более 10 федеральных экспертов. Среди них – автор книги «Дети интернета», создатель сайта «Нараспутье.ру» Андрей Афанасьев, эксперт Росмолодежи, член экспертного совета при комитете Госдумы РФ по молодежной политике Алена Зинкевич, политолог, профессор Высшей школы экономики, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов, руководитель дирекции информационных проектов ФОРСИ, руководитель проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» Алексей Бабков.

В качестве организаторов масштабного мероприятия выступили аппарат полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, некоммерческая организация «Фонд развития социальных инициатив» и правительство Сахалинской области.