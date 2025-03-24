На Сахалине стартовал набор волонтёров

Жители островов будут выбирать проекты благоустройства в своих населённых пунктах, а инициативы с наибольшей поддержкой граждан получат финансирование из федерального бюджета. Для того чтобы сбор голосов за идеи и проекты прошёл без ошибок, региону нужна помощь волонтёров.

В прошлом году в волонтёрский корпус всероссийского голосования по отбору общественных территорий на Сахалине и Курилах вошли 517 человек — представители школьных и студенческих самоуправлений, работающая молодёжь, а также «серебряные» активисты из 18 муниципалитетов. Самому юному добровольцу было 14 лет, самому опытному — 81 год.

Волонтёры работали в поликлиниках и социальных учреждениях, обходили жителей адресно, присутствовали на избирательных участках во время выборов. Наша область представила на голосование 44 инициативы по благоустройству, за них проголосовали 51 921 человек.

Сегодня любой житель Сахалинской области с гражданством РФ в возрасте от 14 лет и старше может присоединиться к всероссийскому проекту по благоустройству в качестве волонтёра. Участие в федеральной программе даёт возможность приобрести новый опыт работы с людьми и повлиять на развитие своего населённого пункта. Чтобы подать заявку в волонтёрский корпус, необходимо завести аккаунт на платформе Добро.рф, привязать к нему свой профиль на Госуслугах и пройти регистрацию на мероприятие по ссылке.

Инструктаж и обучение волонтёров пройдут при поддержке агентства по делам молодёжи Сахалинской области и добровольческого движения #МЫВМЕСТЕ в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», сообщает пресс-служба регионального правительства.