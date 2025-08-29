На Сахалине стартовали праздничные мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны

Программа мероприятий, начиная с августа и до конца сентября, будет посвящена освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов. Кульминацией станет дата 3 сентября.

Именно в этот день 80 лет назад милитаристская Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, что ознаменовало завершение Второй мировой войны.

3 сентября в Южно-Сахалинске в 09:00 на Мемориале Славы начнётся церемония возложения цветов и гирлянд к Вечному огню, а также торжественное шествие. В памятных мероприятиях примут участие представители органов власти, духовенства, военнослужащие, а также жители и гости города.

Далее в 10:00 на площади Победы состоится военный парад, почётными зрителями которого будут ветераны Великой Отечественной войны. Среди них участники Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945 года — Гаврилов Вячеслав Васильевич и Андреев Василий Николаевич.

В 20:00 весь город соберётся на военно-патриотической праздничной программе с участием звёзд российской эстрады и сахалинских вокалистов. Главной звездой станет Полина Гагарина.

Праздничная программа 3 сентября в Южно-Сахалинске – важное событие в сохранении исторической памяти и формировании патриотизма.

Выступление Полины Гагариной на этом мероприятии состоится на безвозмездной основе.

Планируемое ранее выступление артиста Сергея Лазарева отменено. Вместо него в военно-патриотической праздничной программе выступят местные артисты и коллективы.

В 22:00 состоится большой торжественный салют, после которого до 23.00 продолжится праздничная программа, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и архивного дела.

Фото: министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.