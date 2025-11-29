На Сахалине стартовало первенство ДФО по синхронному плаванию

Южно-Сахалинск впервые принял первенство Дальневосточного федерального округа по синхронному плаванию. В центре водных видов спорта «Волна» выступают более 110 участников, представляющих Сахалинскую область, Приморский и Хабаровский края.

На торжественной церемонии открытия 28 ноября сахалинцев и гостей области приветствовали министр спорта Артём Подшивалов, член президиума Федерации водных видов спорта России Никита Белоусов и пятикратная чемпионка мира, старший тренер школы водных видов спорта имени Сальникова и вице-президент региональной федерации водных видов спорта Анастасия Архиповская.

За награды борются юные спортсмены до 13 лет, девушки 13 — 15 лет и юноши 13 -16 лет. Синхронисты демонстрируют программы в дисциплинах «соло», «дуэт» и «группа».

Соревнования продолжаются 29 ноября. Торжественная церемония закрытия в 17.15.