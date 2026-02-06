На Сахалине трагическая история с ребёнком из приёмной семьи вызвала общественный резонанс

В предыдущем номере «Советского Сахалина» за 3 февраля в материале «Да скроется тьма!» мы рассказали о трагической истории, произошедшей в Южно-Сахалинске.

В областную детскую больницу с гематомами, синяками, ушибами в коматозном состоянии поступила пятилетняя Эвелина. За её жизнь борются лучшие врачи. В истязании ребёнка подозревается приёмная мать-педагог из благополучной семьи (таковой её считают органы опеки и попечительства). На женщину заведено уголовное дело, она заключена под стражу. Все островитяне, кому не безразлична судьба малышки, искренне желают ей выжить. Девочка находится в коме с 16 января.

Ребёнок задышал самостоятельно

Такую новость о пятилетней Эвелине сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

– Больше двух недель все мы переживаем за состояние пострадавшей девочки, которая сейчас находится на лечении в областной детской больнице. Ежедневно мне докладывают о динамике. По словам врачей, ситуация остаётся сложной, но ребёнок отключён от аппарата искусственной вентиляции лёгких и переведён в неврологическое отделение. Привлечены лучшие, в том числе московские специалисты. Ситуацию держу на личном контроле.

Вместе с тем потребовал от курирующего вице-мэра, директора департамента образования и органов опеки усилить контроль за всей системой профилактики подобных случаев в семьях.

Мы детально разобрали действия органов опеки. Предварительно, все решения были обоснованными, а приёмная семья ребёнка характеризовалась и характеризуется положительно.

Но как обычный человек принять ситуацию, в которой пострадал ребёнок, я не могу. Безопасность ребёнка – это ответственность взрослых, где-то недоглядели, где-то недоработали, поэтому оцениваю работу органов опеки и попечительства как неудовлетворительную.

Следственный комитет даст свою оценку обстоятельствам произошедшего.

А что если…

Известно немало примеров, когда общение родных с пациентом, впавшим в кому, возвращало его к реальности. С ним разговаривали, ему читали книги, рассказывали интересные истории, и происходило чудо возвращения к жизни.

У пятилетней Эвелины, к сожалению, сейчас нет такого человека. Возможно, волонтёры или работники опеки могли бы по несколько часов общаться с ребёнком, чтобы пробудить его подсознание. Но сейчас пора инфекций и простуд, и в детскую больницу посторонних не пускают. Однако в таких случаях, по моему мнению, могли бы выручать аудиозаписи интересных детских сказок. Наверняка есть такие в областной детской библиотеке. Пусть бы они звучали в палате Эвелины, вызволяя её из опасного глубокого сна.

Елизавета Олешко, г. Южно-Сахалинск.

Каждая жизнь драгоценна

Думаю, наши следственные органы обязательно разберутся с произошедшим и расставят все точки над i. В любом случае картина ужасная, недопустимая. Моя точка зрения: помимо прочего нужно не забывать, что страна находится в демографической яме. Каждая жизнь человека, тем более ребёнка, должна быть на счету.

Есть неприятный чиновничий термин «народосбережение». Он корявый, ухо режет, но суть-то отражает правильно. А при таком подходе, когда какие-то органы чего-то недосмотрели, какое-то учреждение «прикрыло глаза», какое уж тут «сбережение»? В лучшем случае пофигизм и наплевательское отношение к своему делу. Между прочим, речь идёт о нашем будущем – о детках, которым предстоит во взрослой жизни стать родителями, и они будут составлять общество скорого будущего…

Ярослав Луговой, г. Южно-Сахалинск.

Изменили идеалам – получили на орехи…

Приёмная семья лучше, чем никакая. Уверен, есть немало хороших примеров. Но при этом немало и плохих. То родители меж собой не заладят, то разбегаются, гордыню свою тешат, напрочь забывая о детях, то случаются запойные сценарии… Десятилетия после развала Советского Союза институт семьи у нас трещал по швам, и одно за другим поколения в этом плане деградировали. Многие ещё помнят, что с ясельного возраста и раньше девочки играли в дочки-матери, пеленали кукол, в семьях часто было больше одного ребёнка. В начальной школе многие упражнения и задачки так или иначе были тематически «завязаны» на семейные темы. А в 1990 – 2000-е менталитет молодёжи резко изменился, идеалом для многих юных стала лёгкая, красивая и беззаботная жизнь, желательно за бугром. Места для создания семьи в таком мировоззрении точно не нашлось. Ну вот, пожинаем плоды тех ещё времён. Откуда горе-мамашки с горе-папашками появляются? С неба, что ли, падают. Всё своё, доморощённое.

Владимир Славин, г. Южно-Сахалинск.

