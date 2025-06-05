На Сахалине учреждён Дальневосточный консорциум по сейсмостойкому строительству

Трагический 30-летний юбилей разрушительного Нефтегорского землетрясения, унёсшего жизни более 2 тыс. человек, стал поводом для проведения в Южно-Сахалинске и Москве серии мероприятий с 28 мая по 3 июня.

В областном центре на стратегической сессии представители местной власти, учёные, строители вели разговор о повышении уровня сейсмобезопасности и её эксплуатационного мониторинга путём создания единой цифровой системы безопасности и защиты объектов от землетрясений.

Определённые выводы из происшедшего сделаны. Но сегодня наука по-прежнему не может с большой долей вероятности прогнозировать подземные штормы. А они не редкость для дальневосточного региона. В таком случае надо хотя бы минимизировать их разрушительную силу, сделав упор на сейсмостойкое строительство новых зданий и сейсмоукрепление существующих. Столь непростую задачу необходимо решать, объединив усилия, и проектировщикам, и строителям, и работникам сферы ЖКХ.

С этой целью учреждён Дальневосточный консорциум «Сахалин-Градоресурс». В него вошли: региональное министерство строительства, Евразийская СЕЙСМО ассоциация, ЦНИИП минстроя РФ, СахГУ, Единая географическая служба РАН, областное управление государственной экспертизы, ассоциация «Сахалинстрой», общероссийская общественная организация «Деловая Россия», корпорация развития Сахалинской области, ООО «Сахалин-Инжиниринг», «СахалинНИПИ нефти и газа», «Мирпроект», «Сфера» и другие.

Поддержку участников консорциума получил пилотный проект по снижению сейсмических рисков в Сахалинской области и РФ. Проведено заседание «круглого стола», приняты соглашение и положение о консорциуме, обсужден проект плана действий (дорожная карта).

С вводом в эксплуатацию международного научно-образовательного центра на базе СахГУ будет создана кафедра ЮНЕСКО. Здесь будут готовить научные и производственные кадры. А сам центр примет непосредственное участие в разработке и реализации областных комплексных программ и проектов в сфере градостроительной деятельности, строительства, комплексного развития территорий и снижения в них рисков природных бедствий. В перспективе центр наладит контакты с университетами разных стран, занимающимися аналогичным обучением специалистов и профильными научными исследованиями.

Создан и наблюдательный совет Дальневосточного консорциума. Он будет работать при поддержке губернатора области Валерия Лимаренко.

Людмила Николаева.

P. S.

В работе стратегической сессии принял участие Валерий Белоносов. В 1994 – 1995 годах он курировал транспортную инфраструктуру области и в числе первых руководителей принимал самое активное участие в ликвидации последствий Курильского и Нефтегорского землетрясений. Валерия Ивановича наградили медалью «За вклад в развитие науки и техники в сфере сейсмостойкого строительства».

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