На Сахалине установлен новый рекорд России по плаванию в категории «Мастерс»

На III международных соревнованиях по плаванию «Сахмастерс» в категории «Мастерс» установлен новый рекорд России.

Его обладательницей стала Людмила Порубайко из краснодарского клуба «Юг-Мастерс». В прошлом – мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка СССР, участница Олимпийских игр в Мюнхене.

На «Сахмастерсе» спортсменка выступала в плавании среди женщин 75 – 79 лет брассом на 50, 100 и 200 метров, где взяла «золото» и выполнила нормативы мастера спорта России в плавании «Мастерс», а также в комплексном плавании на 200 и 400 метров. На двухсотке Людмила Николаевна стала победительницей, а на четырёхсотке, помимо взятия награды высшей пробы, установила новый рекорд России, преодолев дистанцию за 9:23,45 секунды, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

– Мне здесь очень понравилось, и уже есть планы приехать на Сахалин в следующем году. Бассейн в «Волне» – самый лучший и самый красивый в России, по моему мнению. Его разрекламировала мне моя приятельница – серебряный и бронзовый призёр Олимпиады в Монреале Любовь Русанова. Она была здесь на открытии II этапа Кубка России по плаванию. По возвращении много рассказывала о бассейне, показывала фото и видео, и я решила, что обязательно должна здесь побывать, – поделилась эмоциями Людмила Порубайко.

