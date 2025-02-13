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На Сахалине в нынешнем году в СахГУ появится рекордное количество бюджетных мест

Фото: https://sakhalin.gov.ru/

В 2025 году в Сахалинском государственном университете значительно выросло количество бюджетных мест – до 875. Это самые высокие контрольные цифры приёма в вуз за последние пять лет. Об этом губернатору Валерию Лимаренко доложили на заседании регионального правительства.

Министерство образования и науки РФ поддержало позицию региональных властей, в этом году количество бюджетных мест по программам бакалавриата выросло на 101 позицию.

279 бюджетных мест выделено для передовой инженерной школы «Инженерия островов» – обособленного подразделения вуза, где студенты на базе научно-технических лабораторий при поддержке наставников могут разрабатывать и тестировать технологические решения в области гибридной энергетики, включая водородные и «зелёные» технологии, комплексные системы безопасности, строительства, ИТ-решения для управления регионом.

Программы обучения в СахГУ востребованы среди выпускников школ области и за её пределами. В учебном периоде 2023/2024 года все места бюджетного отделения вуза были закрыты. Популярными среди абитуриентов остаются такие направления подготовки, как «Нефтегазовое дело», «Водородная энергетика», «Строительство», «Лингвистика». В грядущем учебном периоде абитуриенты смогут выбрать и новые программы обучения, сообщила пресс-служба правительства области.

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