На Сахалине ведутся работы по восстановлению энергоснабжения

Сегодня в результате работы релейной защиты произошло разделение энергосистемы на южную и северную части. В связи с этим ограничено энергоснабжение нескольких микрорайнов областного центра, а также ряда населенных пунктов острова — Поронайска, Макарова, Углегорска, Холмска, Томари и Корсакова.

Сахалинская ГРЭС-2 работает на северный изолированный район.

Причины аварии выясняются и ведутся работы по ликвидации ее последствий.

В течении двух часов планируется включить генераторы Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в сеть.

Ситуация находится на контроле правительства Сахалинской области, сообщает пресс-служба.