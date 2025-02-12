На Сахалине восстановили движение по всем трассам

На дорогах острова снято последнее ограничения для движения транспорта, вызванное прошедшей непогодой – открыт проезд между Томари и селом Чехов Холмского района. Сейчас нет особых претензий к вывозу снега – за сутки его отправляют на полигоны до 100 тыс. куб. м. Намело достаточно – всё-таки скорость ветра превышала 20 м/с. На борьбу со стихией на региональные дороги ежесуточно выходили 57 рабочих и почти 200 единиц техники.

Об этом говорили на недавнем заседании правительства области.

Больше всего от непогоды пострадали областной центр, Долинск и Тымовское.

Завершилась расчистка участка автодороги в селе Соловьёвка Корсаковского района – сильные завалы образовались там возле местной железнодорожной станции, что создало массу неудобств. Продолжается расчистка тротуаров на автодороге Дальнее – Ёлочки, где расположено много дач, в которых живут круглый год.

Последствия циклона, по данным областных властей, ликвидировали больше, чем наполовину – например, 1596 из 1781 двора областного центра расчищены. А вот с вывозом мусора в Макаровском, Томаринском и Тымовском районах не всё так благостно – пока ещё расчищаются подъездные пути к контейнерным площадкам. Чтобы отходы не разносило по окрестностям, управляющие компании снабдили мешками, куда складывается мусор, не умещающийся в предназначенные для него баки.

Руководство области ещё раз напомнило коммунальщикам и местным властям быть внимательными к замечаниям людей и быстро на них реагировать.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.