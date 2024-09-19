На Сахалине возобновили конкурс механизаторов «Лучший пахарь»

Состязания профессионального мастерства проходили на протяжении десятилетий. Участвовать в них всегда было престижно. Но последние несколько лет конкурс не проводили, и вот теперь он опять позвал аграриев посоревноваться в поле.

На поле в окрестностях областного центра, возле автодороги Южно-Сахалинск-Долинск, собрались механизаторы сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и двух учебных заведений – Сахалинского техникума механизации сельского хозяйства (Южно-Сахалинск) и Сахалинского политехнического центра № 2 (Тымовское).

Все участники, а было их 10 человек, разделились на две возрастные категории – моложе и старше 27 лет, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

Их навыки оценивали опытные судьи –представители совхозов и крестьянско-фермерских хозяйств.

Механизаторам предстояло показать своё умение вспахать землю на заданную глубину, соблюдая технику безопасности двигаться размеренно, не торопиться и в то же время не нестись, чтобы не испортить борозду. Важно так же было правильно развернуться, чтобы перейти к новой борозде.

В категории до 27 лет первым стал Егор Давыдов из АО «Совхоз Корсаковский». В другой возрастной категории золото досталось Владимиру Демченко, он работает в ООО «Грин Агро-Сахалин».

Все участники были отмечены призами, а победители соревнований получили дипломы министерства и ценные награды от генерального партнера мероприятия АО «Газпромбанк».

Министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко отметила, что механизатор – наиважнейшая профессия для сельского хозяйства, тем более для нашей области, где условия пахоты очень отличаются от других регионов. Поэтому областное руководство поддерживает сельхозпроизводителей и будет делать это и впредь. Конкурсы дают хорошие стимулы и мотивацию для тех, кто работает и для тех, кто стоит перед выбором профессии.

Подобные соревнования механизаторов берут начало в 70-х годах прошлого тысячелетия. Первый конкурс состоялся где-то году в 1976, вспоминает Юрий Глазунов, работавший в тот период первым заместителем начальника управления сельского хозяйства области. Победитель получал ковёр, серебряный призёр – чайный сервиз, бронзовый – радиоприёмник. В те времена эти вещи не так просто было приобрести. Хорошим дополнением к конкурсу была выездная торговля, где можно было купить дефицитные по тем временам импортную одежду и обувь. Конкурсы мастерства проводились среди рабочих всех профессий аграрной отрасли.

– Помню, кто был первым победителем конкурса механизаторов – Владимир Астахов из совхоза «Ленинское знамя» в селе Дальнее, – рассказал Юрий Дмитриевич. – Потом Астахов ездил на соревнования зоны Сибири и Дальнего Востока в Иркутск. Участвовать в таких состязаниях было всегда почётно, ответственно. К ним заранее готовились. И на них всегда была атмосфера праздника. Играла музыка, участников приходили поддержать коллеги, друзья, родные и близкие. Разворачивали выездные буфеты.

Если раньше на полях конкурсанты и их болельщики могли найти дефицитную одежду, то в этот раз для них презентовали товар не менее ценный – новые сорта картофеля отечественной селекции, которые показали отличный результат в нашем островном климате. Сами участники могли не только продемонстрировать свой высокий профессионализм и мастерство, но и поделиться опытом друг с другом, обсудить новейшие достижения агропромышленного комплекса и познакомиться с новыми образцами специализированной сельскохозяйственной техники.

Сергей РЯБОВ.