На Сахалине впервые проходит этап Кубка России по могулу

II этапу Кубка России по фристайлу в дисциплине могул дали старт впервые в Южно-Сахалинске. На трассе «Армейка» спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» за медали борются 18 юношей и 16 девушек из нескольких регионов страны. Среди них – сильнейшие фристайлисты страны, победители и призёры чемпионатов России, Европы, мира и Олимпийских игр, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

– Сахалин – прекрасное место для проведения подобных соревнований, потому что у вас есть главное преимущество – много настоящего снега. Да, ночная метель внесла небольшие коррективы в программу, пришлось сегодня использовать дополнительные силы на подготовку склона к стартам. В этом месте спортивные трассы для могула созданы с нуля по всем мировым стандартам, поэтому спортсмены могут официально на них выполнять разрядные нормативы. Что касается в целом островного региона – я успел побывать на Сахалине еще летом – ваш остров прекрасен всегда, – отметил главный судья Олег Китов.

Первый соревновательный день был посвящен одиночным заездам, а завтра фристайлисты поборются за медали парным заездам.

– Сегодня приходится кататься по рыхлому снегу – это впервые за два-три сезона. Этот момент вносит определенные коррективы в прохождение трассы. Сложно, но многие тут не первый год занимаются могулом, поэтому хватает опыта справляться с такими моментами. Главное в таких условиях – правильно ловить баланс, – сказал бронзовый призёр первенства мира, двукратный серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов России, спортсмен из Санкт-Петербурга Вячеслав Новиков.

Среди девушек первое место заняла Анастасия Илюхина из Московской области и Пермского края, на втором и третьем местах также представители Пермского края Виктория Лазаренко и Юлия Семенюк соответственно. В финальных стартах среди юношей золотую медаль завоевал Никита Андреев из Санкт-Петербурга, «серебро» у Артёма Шульдякова из Пермского края, бронзовая награда у Никиты Новицкого из Красноярского края.