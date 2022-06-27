На Сахалине впервые прошли соревнования по регби-7. Островитяне также боролись за награды в футболе, волейболе, плавании, дзюдо, сноуборде

Прорыв в зону соперника

Кубок командующего 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО по регби-7 прошел в Южно-Сахалинске. Островной регион впервые в своей истории принял соревнования по этому виду спорта.

На протяжении двух дней шесть команд военнослужащих, представляющих Приморский, Хаба­ровский, Забайкальский края и Сахалинскую область, состязались на звание сильнейшей.

– Я впервые воочию наблюдаю за игрой в регби. Это очень динамичный, жесткий и поистине мужской вид спорта. Спасибо, что приехали и доверили островной земле проведение этих соревнований. Желаю всем удачи, честной, бескомпромиссной борьбы и пусть победит сильнейший! – напутствовал глава островного минспорта Артем Подшивалов на торжественной церемонии открытия.

В финальной встрече сошлись две сильнейшие команды – 26-я дивизия ПВО, представляющая Забайкальский край, и 25-я дивизия ПВО – смешанная команда Сахалинской области и Хабаровского края. Победила дружина 26-й дивизии. Счет – 26:7.

На церемонии награждения также отметили лучших спортсменов в каждой команде.

Еще две победы

25 июня состоялись матчи седьмого тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «Сахалин» в Уссурийске играл против местного «Локомотива».

Матч 16-летних футболистов проходил под моросящим дождем, местами переходящим в ливень. Но непогоде не удалось нивелировать разницу в уровне команд. Гости доминировали на поле. Итог – 6:0 в пользу «Сахалина-2007». Команда Станислава Кима одержала седьмую победу подряд и вышла на чистое первое место, так как находкинский «Океан» не смог увезти три очка из Читы (4:4).

Затем футболистов 2007 г. р. на поле сменили команды 17-летних. Моменты спорадически возникали то у тех, то у других ворот, но в завершающей стадии атак игрокам не хватало хладнокровия. «Сахалин-2006» победил (2:1), что позволило ему остаться на вершине турнирной таблицы.

Голы «Сахалиночки»

В Барнауле прошел межрегиональный этап XVI международного фестиваля «Локобол-2022-РЖД». На станции «Царица ваз» путевку в суперфинал разыграли девять команд девочек 2010 г. р. (победительницы региональных турниров).

«Сахалиночка» (Южно-Сахалинск) в своей подгруппе заняла второе место и затем играла за 4 – 6-е.

На этой стадии наши футболистки разошлись миром с «Дружиной» из Ленинска-Кузнецка (0:0) и забили два безответных гола в ворота «Копейчанки» из Копейска. Отличились Ксения Елаева и Полина Глазырина.

В итоге «Сахалиночка» заняла четвертое место. Выше нее в турнирной таблице оказались «Алтай» (первое место), «Гвардия-Бурятия» (второе) и «Иркутск» (третье).

На Вилючинском вулкане

На Камчатке прошли Всероссийские соревнования по сноуборду. На вулкане Вилючинском собралось около 50 спортсменов из разных регионов России.

Сахалинские спортсмены взяли 17 медалей. В параллельном слаломе золотые награды завоевали София и Игорь Надыршины, а также Кристина Зайцева. «Серебро» – Таисья Желтова и Матвей Добросовестный. «Бронза» у Виктории Кудрявцевой и Полины Новаковской.

В параллельном слалом-гиганте тройка золотых медалистов та же. Серебряные медали заработали Таисья Желтова и Влад Гельфер. Бронзовые награды взяли Виктория Кудрявцева, Матвей Добросовестный и Полина Новаковская.

Третью медаль высшей пробы София Надыршина завоевала в финальной дисциплине – сноуборд-кроссе. Здесь же «бронзу» взяла Полина Новаковская.

Все спортсмены – воспитанники тренеров Ольги и Алексея Желтовых.

Мяч над сеткой

Воспитанники спортшколы по волейболу завершают учебно-тренировочные сборы на побережье Черного моря. В Анапе они приняли участие в традиционных соревнованиях, посвященных памяти Станислава Фролова.

Всего было 16 команд из Анапы, Белгорода, Краснодара, Курганинска, Москвы, Ростова-на-Дону, Таганрога, Тамбова. Островитянки заняли третье место.

На водных дорожках

В Санкт-Петербурге состоялись Всероссийские соревнования по плаванию «Mad Wave Classic 2022». В 50-метровом бассейне Центра водных видов спорта «Невская волна» выступали более тысячи юношей и девушек в возрасте от 9 до 18 лет из 32 регионов России, а также представители Южной Осетии.

В условиях острой конкуренции сахалинским пловцам удалось завоевать семь медалей.

У Виктории Завертяевой золотые награды на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем, 200 метров комплексом, «серебро» – 100 метров вольным стилем, «бронза» – 50 метров вольным стилем.

Валерия Стародубенко стала победительницей заплыва на 50 метров брассом и была второй на дистанции 100 метров брассом.

Схватки на татами

В Севастополе прошли Всероссийские соревнования по дзюдо на призы Вооруженных сил РФ. В спортивном комплексе «Муссон» состязались юноши и девушки до 18 лет.

Участниками турнира стали свыше 200 борцов из Дальневосточного, Северокавказского, Сибирского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

В весовой категории до 46 кг третье место занял сахалинец Илья Скворцов. Подопечный тренера Олега Богданова удачно провел на татами несколько схваток, проиграв только одну (будущему победителю Даниилу Пятышеву из Севастополя).

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

Справка

Регби-7 – контактный командный вид спорта, возникший в Шотландии в конце XIX века, один из видов регби-футбола. Матч представляет собой соревнование двух команд, в каждой из которых по семь спортсменов. Игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут. Основной задачей игроков на поле является зарабатывание очков путем заноса мяча в зачетную зону соперника или поражение Н-образных ворот выше перекладины.