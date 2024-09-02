На Сахалине впервые состоялся Всероссийский турнир по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года

30 августа в областном центре состоялся Всероссийский турнир по спортивной борьбе «Кубок губернатора Сахалинской области» среди юниоров до 21 года.

Губернатор Валерий Лимаренко посетил открытие турнира, а также поприветствовал участников и гостей мероприятия от лица областного правительства. Глава региона отметил, что борьба начала культивироваться на Сахалине с 1936 года. Толчок в развитии она получила в 1950-е. В 1957-м был проведён первый чемпионат островного региона по классической борьбе (сейчас она называется греко-римской). Затем пришла очередь и вольной, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Больших успехов в вольной борьбе добились сахалинские спортсменки в 1990-е годы. Мастер спорта международного класса Евгения Кельмяшкина становилась чемпионкой Европы, призёром чемпионата мира. Не менее крупные достижения у Анны Шамовой. В XXI веке островитяне не раз побеждали на дальневосточных и всероссийских соревнованиях.

В числе почётных гостей турнира заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, медалисты этих турниров Бувайсар Сайтиев, Хаджимурат Гацалов, Ирбек Фарниев, Шамиль Кудиямагомедов, Заур Ботаев, Вадим Лалиев.

Участниками соревнований стали около 50 спортсменов из Чечни, Карачаево-Черкессии, Бурятии, Хабаровска, Приморья, Дагестана, Красноярска, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Якутии, Ингушетии и Сахалинской области.

СПРАВКА

Кочерга – приём в борьбе, который заключается в использовании веса тела для контроля над соперником.

Кстати

С 2018 по 2023 год в Аниве и Южно-Сахалинске проходили всероссийские соревнования по спортивной борьбе на призы заслуженного тренера России Николая Карпенко (в 2023 году – памяти его) среди юношей и девушек до 18 лет.