Вторник, 3 сентября, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

На Сахалине впервые состоялся Всероссийский турнир по спортивной борьбе среди юниоров до 21 года

Именитые спортсмены провели мастер-классы по вольной борьбе.

30 августа в областном центре состоялся Всероссийский турнир по спортивной борьбе «Кубок губернатора Сахалинской области» среди юниоров до 21 года.

Губернатор Валерий Лимаренко посетил открытие турнира, а также поприветствовал участников и гостей мероприятия от лица областного правительства. Глава региона отметил, что борьба начала культивироваться на Сахалине с 1936 года. Толчок в развитии она получила в 1950-е. В 1957-м был проведён первый чемпионат островного региона по классической борьбе (сейчас она называется греко-римской). Затем пришла очередь и вольной, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Больших успехов в вольной борьбе добились сахалинские спортсменки в 1990-е годы. Мастер спорта международного класса Евгения Кельмяшкина становилась чемпионкой Европы, призёром чемпионата мира. Не менее крупные достижения у Анны Шамовой. В XXI веке островитяне не раз побеждали на дальневосточных и всероссийских соревнованиях.

В числе почётных гостей турнира заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, медалисты этих турниров Бувайсар Сайтиев, Хаджимурат Гацалов, Ирбек Фарниев, Шамиль Кудиямагомедов, Заур Ботаев, Вадим Лалиев.

Участниками соревнований стали около 50 спортсменов из Чечни, Карачаево-Черкессии, Бурятии, Хабаровска, Приморья, Дагестана, Красноярска, Кабардино-Балкарии, Ставрополья, Якутии, Ингушетии и Сахалинской области.

СПРАВКА

Кочерга – приём в борьбе, который заключается в использовании веса тела для контроля над соперником.

Кстати

С 2018 по 2023 год в Аниве и Южно-Сахалинске проходили всероссийские соревнования по спортивной борьбе на призы заслуженного тренера России Николая Карпенко (в 2023 году – памяти его) среди юношей и девушек до 18 лет.

Предыдущая статья
Ощутив притяжение будущего. Рекордное число островных художников заявилось на конкурс «Афалина-2024»
Следующая статья
Пришла пора, когда в школу пора. День знаний дал старт новому учебному году
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ