На Сахалине вышел в свет новый номер журнала «Слово»

Сквозной темой номера, выходящего в период между двумя значимыми датами – 9 мая и 22 июня, – стала военная. 23-й выпуск журнала «Слово», издания Центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова, объединил три исторические вехи – русско-японскую войну, Великую Отечественную и специальную военную операцию, ее участников, героев, очевидцев.

Одна из самых трагических страниц Великой Отечественной, 900-дневная блокада Ленинграда, – тема статьи «Каждый день только и думы о вас», основанной на переписке семьи Таушкановых.

Блокада разделила семью: мама Анна Георгиевна все это время находилась в осажденном городе, сыновья Георгий и Владимир были в эвакуации. И все годы разлуки их связывали только письма, полные тоски и надежды на встречу.

В этом году исполняется 120 лет с момента окончания русской-японской войны, которая не обошла и Сахалин. О ее героях, а также антигероях в статье «Русско-японская война: время подвига» рассказывает краевед Елена Бачинина.

Опубликованы выдержки из дневника ветерана СВО Юлиана Красавина после его первой военной командировки.

О том, как воюют наши парни, сегодня написано немало, но интересен индивидуальный опыт адаптации недавнего мирного человека к фронтовым условиям. Потому акцент нынешней публикации «Когда мы были на войне» – будничная бытовая жизнь бойцов в окопах.

Собеседниками «Слова» стали замечательные сахалинцы, у каждого из которых есть «дело всей жизни», – челюстно-лицевой и пластический хирург Анастасия Втонова, основатель музея инструментов «Столярная мастерская» Виктор Мещеряков, кинорежиссер Денис Хашба.

Кроме того, читатели найдут здесь экскурс в историю спортивной поэзии от Бориса Храмова, лирику Анны Гета, книжные обзоры, анонсы новинок сахалинского издательства «Островная библиотека».

Сегодня журнал «Слово открыта для публикаций художественных произведений и краеведческих материалов сахалинских авторов. Рукописи принимаются по адресу: ostrovbiblio@libys.ru

Читать журнал по ссылкам:

https://elb.ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/slovo/el_hyr_23/index.html