На Сахалине выявлены два очага птичьего гриппа

На морском побережье Долинского и Корсаковского районов введен карантин.

По данным регионального агентства ветеринарии и племенного животноводства, заболевание выявлено у кайр, диких водоплавающих птиц. В результате исследования 14 проб в пяти случаях выявлены положительные результаты.

— Мы провели два заседания областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии с участием руководства региона, представителей птицеводческих хозяйств, муниципальных образований и профильных территориальных управлений федеральных служб. На морском побережье в Долинском и Корсаковском районах установлен карантин, — говорит руководитель агентства ветеринарии и племенного животноводства области Роза Кузьменко. — Гражданам рекомендовано воздержаться от посещения устья реки Найба и прибрежной территории в пяти километрах юго-восточнее поселка Муравьево.

В местах карантина установлено ограждение, созданы круглосуточные контрольно-пропускные пункты. Специалисты и сотрудники муниципальных органов власти собирают павшую птицу, проводят дезинфекционные и иные необходимые мероприятия.

Меры биологической защиты усилены во всех птицеводческих хозяйствах области. Представители ветеринарного ведомства осматривают поголовье, разъясняют ситуацию, раздают памятки и брошюры с информацией по профилактике заболевания.

Специалисты рекомендуют не приближаться к найденным тушкам погибших птиц и не подпускать к ним домашних животных.

Обо всех случаях обнаружения павшей птицы необходимо сообщить в региональное агентство ветеринарии и племенного животноводства по телефонам: (4242) 467-207 и (4242) 467-208.