На Сахалине задержан мужчина, подозреваемый в государственной измене

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области совместно с УФСБ задержали гражданина России, намеревавшегося выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против вооруженных сил Российской Федерации.

Россиянин планировал убыть на Украину транзитом через территорию третьей страны.

В отношении задержанного следственный отдел УФСБ России по Сахалинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.