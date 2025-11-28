На Сахалине задержана руководитель строительной организации по обвинению в многоэпизодном мошенничестве в особо крупном размере

Сотрудники следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Сахалинской области предъявили обвинение генеральному директору одной из строительных организаций, подозреваемой в многомиллионных махинациях.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД установили, что 38-летняя жительница Южно-Сахалинска, являясь руководителем и соучредителем строительной организации, с ноября 2023 года привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства жилых домов в одном из дачных товариществ города.

Заключая договоры подряда и получая предоплату, она умышленно не выполняла взятые на себя обязательства. Первоначально по заявлениям восьми потерпевших было возбуждено 8 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ущерб по которым превысил 24 миллиона рублей.

В дальнейшем в ходе расследования уголовного дела было установлено 33 эпизода преступной деятельности фигурантки.

Среди потерпевших – десятки граждан, молодые семьи, члены семей участников СВО, использовавшие для оплаты строительства средства материнского капитала, «дальневосточной» ипотеки и потребительских кредитов.

В результате противоправных действий директора фирмы многие из них остались без жилья и вынуждены одновременно выплачивать кредиты и арендную плату. Общая сумма установленного на данный момент ущерба превысила 200 миллионов рублей.

21 ноября 2025 года следователем по делу были проведены обыски по месту жительства подозреваемой. Было обнаружено имущество (два жилых дома, один из которых площадью 400 кв.м, автомобиль, квадроцикл, золотые изделия и иная техника). Принимаются меры, связанные с наложением ареста на имушество с целью возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. 22 ноября 2025 года ей было предъявлено обвинение. По ходатайству начальника следственного отдела Следственного управления УМВД России по Сахалинской области Южно-Сахалинским городским судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, поиск соучастников и полное возмещение ущерба потерпевшим.

Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.