На Сахалине запустят завод по переработке сельди и производство удобрений

В регионе с рабочим визитом находится министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. В ходе поездки состоялась ее встреча с губернатором Валерием Лимаренко. Также федеральный министр посетила ряд предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Глава Минсельхоза РФ подчеркнула, что регион добился высоких показателей в самообеспеченности овощами и базовыми продуктами питания. За первое полугодие Сахалинская область увеличила сельхозпроизводство на 4,1%.

На Сахалине министр побывала на крупнейшем предприятии молочной отрасли – «Грин Агро-Сахалин», обеспечивающем почти треть валового производства молока в регионе.

Кроме кисломолочных продуктов здесь производят полутвердые и твердые сыры.

— Обеспеченность находится на достаточно высоком уровне по всем ключевым направлениям, в особенности по молочному производству, – прокомментировала министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. – С губернатором мы обсудили возможность увеличения сырьевой составляющей. Обсуждаем возможности реализации инвестиционных проектов по птицеводству и свиноводству. На острове высокий уровень производства картофеля и овощей, необходимо дальше развивать растениеводство, внедрять мелиоративные системы и селекционные программы с учетом климата Сахалина и Курил. Регион полностью обеспечивает себя тепличными овощами. Но можно рассмотреть развитие не только двух базовых продуктов – томатов и огурцов, но и всего ассортиментного набора, –

​Сахалин стабильно входит в тройку регионов-лидеров по объемам вылова и переработки рыбы. В прошлом году здесь было добыто почти 770 тыс. тонн водных биоресурсов, с начала текущего года – порядка 480 тыс. тонн.

Глава Минсельхоза посетила «Рыболовецкий колхоз им. Кирова», расположенный в селе Озерское Корсаковского района. Это современный рыбоперерабатывающий комплекс круглогодичного цикла, который ежедневно способен производить до 350 тонн продукции. Предприятие выпускает мороженую рыбу, икру, консервы и пресервы, а также морскую капусту и другую продукцию.

Оксана Лут осмотрела производственные цеха и ознакомилась с ходом строительства нового автоматизированного завода по безотходной переработке рыбы.

Основным сырьем для предприятия станет сахалино – хоккайдская сельдь залива Анива, вылов которой возобновился впервые за 60 лет. Новый завод строится по федеральной программе инвестиционных квот.

В 2025 году «Рыболовецкий колхоз им. Кирова» планирует приступить к строительству еще одного лососевого рыбоводного завода в селе Новиково. Проектная мощность завода составит 20 миллионов штук молоди в год.

Федеральному министру также рассказали о проекте «Доступная рыба», в рамках которого населению реализуется свежая рыба по социальной цене.

​— Добыча и переработка рыбы – ведущее направление региона. С каждым годом в Сахалинской области расширяется флот, строятся новые заводы, растут мощности по переработке рыбы. Сейчас в регионе активно развивается направление аквакультуры. Зашли инвесторы, которые нацелены на воспроизводство марикультуры. Если говорить о развитии растениеводства, мы хотим запускать производство удобрений. Для нас это инновация, в этом вопросе мы ищем совместные решения с министерством сельского хозяйства РФ. Кроме того, при поддержке федерального центра мы преображаем села. Так, в рамках программы комплексного развития сельских территорий рассматривается вопрос о строительстве дороги в село Озерское Корсаковского района, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

​Как отметила глава Минсельхоза РФ, Сахалинская область будет развивать и экспортное направление, в том числе за счет глубокой переработки рыбы.

​Также в ходе рабочей поездки Оксана Лут и губернатор Валерий Лимаренко вручили ведомственные и региональные награды лучшим работникам АПК Сахалинской области.