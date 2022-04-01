На Сахалине заработал первый завод по переработке крупногабаритных шин

Восточная горнорудная компания начала производить из резиновой крошки бесшовное покрытие для детских площадок.

Цех переработки крупногабаритных шин открыт на базе ремонтных мастерских.

— В рабочий день мы производим около трех тонн крошки различной фракции, размерами от одного до пяти. Наиболее популярной в дальнейшем производстве «тройки» и «четверки» выходит около 90%. Пока мы ее складируем для дальнейшего использования, — рассказал начальник цеха по переработке крупногабаритных шин, — Валерий Рябой.

Следующий шаг компании наладить производство бесшовных покрытий и резиновой плитки из полученной крошки. Материал можно использовать, как для благоустройства детских площадок и зон отдыха, так и территории частных домов. Себестоимость продукции будет заметно ниже привозной за счет минимизации логистического плеча.