На Сахалине завершилась регистрация на всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодежь

Организаторы собрали более 12 тысяч заявок на сайте мероприятия. Полностью прошли регистрацию 5435 человек. За всю история форума – это рекорд. Теперь эксперты отправят участникам тестирование, по итогам которого будет выбрано итоговое количество. В середине июля станут известны результаты.

«От лица нашей команды я хочу сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся. В этом году мы чувствуем, что желание принять участие в форуме у жителей нашей страны огромное. В следующем году, возможно, мы подумаем об увеличении квоты, а пока экспертам предстоит хорошо потрудиться. Ведь отбор предстоит непростой», − поделился директор форума, руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

На данный момент дирекция «ОстроVов» получила заявки от участников из Московской, Челябинской, Новосибирской, Томской, Курской, Омской, Воронежской, Тюменской, Кировской, Оренбургской областей, Хабаровского, Пермского, Приморского, Алтайского краев, Республики Тыва, Чукотского автономного округа, Республики Тыва. Всего из 86 регионов страны.

«Я напоминаю, что у нас продолжается регистрация для волонтёров. Спрос тоже бешеный. Здесь дирекция будут выбирать тех, кто имеет опыт участия в подобных мероприятиях. Помимо этого, они пройдут обучение и станут главными лицами Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа»», − рассказал программный архитектор форума Алексей Ченских.

В этом году форум «ОстроVа» отмечает юбилей – 10 лет. За это время участие в нем приняли более 5 000 человек. В этом году организаторы продумывают программу таким образом, чтобы жители и гости города Южно−Сахалинска побывали на мастер−классах, лекциях и интересных встречах. А 13 августа в городе состоится молодёжный фестиваль «Проспект».

Еще одним новшеством этого года стали участники 14 лет. Впервые на форуме принимали заявки от несовершеннолетних. Для них подготовлена отельная программа от федерального проекта «Движение первых».

Напомним, «ОстроVа» пройдут с 8 по 14 августа. В этом году у всероссийского форума 4 направления, по которым участники смогут реализовать проекты и прокачать свои компетенции: патриотическое воспитание, цифровое развитие, карьера и профориентация.

Форумчане снова смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и выиграть до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи. Защита проектов пройдет во время проведения форума. Организаторами выступили: правительство Сахалинской области и федеральное агентство по делам молодёжи, сообщает пресс-служба регионального правительства.