На Сахалине завершилось первенство России по северному многоборью

Соревновались юниоры и юниорки в возрастной категории 16 – 17 лет. Участвовали более 120 атлетов, тренеров и специалистов из Красноярского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Камчатского и Хабаровского краёв, Чукотского автономного округа, Республики Саха (Якутия), Магаданской и Сахалинской областей.

Программа первенства включала классические дисциплины: тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, бег с палкой, метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей и прыжки через нарты.

Спортсмены демонстрировали своё мастерство в учебно-тренировочном центре «Восток» и на лыжной базе в селе Троицкое Анивского района, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Президент федерации северного многоборья России Алексей Ворошилов, комментируя значение турнира, подчеркнул, что Сахалин обладает большим потенциалом для развития этого вида спорта.

– Северное многоборье – один из исконных видов спорта, в котором сохраняются традиции и культура коренных малочисленных народов. Мы планируем не только проводить здесь первенство страны, но и приглашать сборников России для мастер-классов, поддерживать местных тренеров. А Сахалин с его чистой, богатой природой – идеальное место, чтобы спортсмены проходили здесь тренировочные сборы, – рассказал глава федерации.

В первый день спортсмены состязались в тройном прыжке с отталкиванием двумя ногами.

Победу одержали Богдан Портнягин (Республика Саха (Якутия) и Елизавета Карасёва (Магаданская область). Вторые результаты показали Эдуард Ксенофонтов (Республика Саха (Якутия) и Александра Аплеухина (Магаданская область). Почётные третьи места заняли Тимофей Михеев (Красноярский край) и Полина Янцовская (ХМАО-Югра). Сахалинец Иван Чанцев показал десятый результат и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Во второй день соревнований спортсмены выявляли самых быстрых в беге с палкой.

– Это моё четвёртое первенство России, до этого участвовала в Красноярске, Магадане и Белоярском. Хоть медалей и не завоёвывала, но зато уже имею звание КМС, – рассказала Валерия Самарская из Ноглик. – Занимаюсь северным многоборьем с первого класса. В это направление меня привёл мой тренер. Я попробовала – и сразу затянуло. Среди всех дисциплин мои самые любимые – тройной прыжок и метание топора.

Юниорки преодолевали дистанцию 2 км, юниоры – 3 км.

Победителями стали Сергей Галвин, представляющий Камчатский край, и Маргарита Кушнер из Ханты-Мансийского автономного округа. Вторые места заняли Григорий Кенельвин (Камчатский край) и Ньургуйаана Окошкина (Республика Саха (Якутия). Тройки лидеров замкнули Максим Тайбери (Ямало-Ненецкий автономный округ) и Анжелика Лонгортова (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В третий день первенства более 100 спортсменов испытали свои силы в метании топора на дальность.

Президент федерации северного многоборья Сахалинской области Владимир Коваленко сказал, что в метании топора очень важны погодные условия, в том числе и направление ветра. По регламенту вес личного топора спортсмена должен составлять не менее 350 г.

Среди юниоров первое место занял Игорь Белялов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югра с результатом 163,40 м. «Серебро» у Валентина Сэротэтто (153,10 м), а «бронза» у Семёна Яптика (149,90 м) из Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди юниорок лучшей стала Маргарита Кушнер (ХМАО-Югра) с результатом 109,40 м. Второе место у Полины Яцковской (ХМАО-Югра) – 95,40 м. Третье у Екатерины Яптунай (ЯНАО) – 81,40 м.

В четвёртый день соревнований спортсмены состязались в метании тынзяна на хорей.

Тынзян – это аркан, с помощью которого пастухи отлавливают оленя. Традиционно изготавливается из кожи оленя, но правила соревнований допускают и аркан из искусственных материалов. Хорей – шест, которым погоняют оленей. Хорей вертикально устанавливают в центре площадки. Метают с любой точки радиуса круга.

Победителей определяют по максимальному количеству точных попаданий арканом на шест за три попытки. В зачет идёт лучший результат.

– В целом эта дисциплина несложная, но у каждого бывают ошибки. Надо обращать внимание на силу и направление ветра, сборку аркана и технику. Например, так как сегодня ветреная погода, собирать аркан надо по возрастанию – от большего кольца к меньшему, – поделился подробностями Владислав Тростин из Ханты-Мансийского автономного округа.

Победителями стали Яна Михайлова из Якутии с лучшим результатом – 26 успешных бросков и Семён Яптик (Ямало-Ненецкий автономный округ, 51 бросок). Вторые места заняли Эвелина Кунц из Красноярского края (18 бросков) и Максим Тайбери из ЯНАО (33 броска). Тройки лидеров замкнули красноярская спортсменка Татьяна Черняева (14 бросков) и Вадим Вануйто из ЯНАО (29 бросков).

В финальный день первенства России спортсмены прыгали через нарты.