На Сахалине завершился Федеральный цифровой форум

В течение двух дней форума «Управление регионом на основе данных» представители министерства цифрового развития РФ и более 60 субъектов страны знакомились с лучшими практиками внедрения высоких технологий и обменивались опытом, участвовали в практических занятиях. На финальной сессии делегаты подвели итоги подписали ряд соглашений о сотрудничестве.

​– В центре всего управления данными стоит человек или семья, которым необходимо обеспечить доступное продовольствие, медицину, образование и карьеру, транспорт, жильё, социальное обслуживание, досуг и отдых. Мы стандартизировали получение этих услуг для каждой категории семьи, в зависимости от возраста и упростили процессы оказания помощи. Готовы делиться своим опытом управления данными с другими регионами страны, – обратился к участникам форума губернатор Валерий Лимаренко.

​Заместитель председателя правительства региона Вячеслав Аленьков озвучил ряд инструментов управления данными, применяемых в области, которые эксперты рекомендуют к тиражированию по итогам форума. В топ попали Ситуационный центр, приложение «Острова 65» и сервис «Доступная цена», система «Видео-врач» и лист ожидания для пациентов, проактивное выявление малообеспеченных семей, мониторинг удовлетворенности родителями качеством образования школьников, информационная система «Догазификация», школы заказчика и бережливых технологий в сфере строительства и многие другие.

​– Мы как раз и проводим такие форумы, чтобы найти лучшие образцы, которые нужно растиражировать от тех, кто сделал это уже хорошо, тем, кто еще не прошел эту дорогу. это должно являться результатом нашей совместной работы. Здесь мы видим зрелый продукт по многим направлениям. Определим матрицу решений, которые будем настоятельно рекомендовать к тиражированию по регионам, либо уже готовИменноые, либо которые надо доработать, чтобы они попали на федеральные платформы, – прокомментировал заместитель министра цифрового развития РФ Олег Качанов.

– У нас за эти два дня была возможность увидеть, что такое цифровая трансформация и какой она должна быть. Есть миф, что это буквально автоматизация, принято считать, что это дорого и долго. Но здесь, на Сахалине, мы увидели, что это не так. Команды профессионалов буквально за несколько месяцев картируют процессы и дают большие результаты, – отметил еще один заместитель министра цифрового развития РФ Григорий Борисенко.

На заключительной сессии форума Сахалинская область подписала два соглашения о сотрудничестве, в рамках одного из них регион предоставит Донецкой Народной Республике современные цифровые сервисы и программные продукты. В рамках второго документа островной регион будет взаимодействовать с правительством Калужской области и АНО «Лаборатория цифровой трансформации», сообщает пресс-служба регионального правительства.