На сахалинские прилавки после многомесячной паузы стали поступать куриные яйца местной птицефабрики «Островная»

На днях, например, жителей Смирныховского района пригласили приобретать пищевое яйцо второй и третьей категорий на рынке по улице Пирогова в районном центре, а позже – в торговых точках района.

Официальный старт продаж предприятие объявило 21 сентября. На первых порах, как указано на официальном сайте предприятия, в продажу поступает куриное яйцо второй категории по 120 рублей за десяток и третьей категории по 100 рублей за десяток.

В Южно-Сахалинске первыми открыли двери перед покупателями фирменные торговые точки предприятия на улице Украинской и в киоске на Емельянова.

Администрация птицефабрики обратилась к жителям с просьбой: в связи с временной ограниченностью количества выпускаемой продукции пока не закупать яйца оптовыми партиями в розничных точках продаж.

Как отличить «островные» яйца от прочих? Продукция выпускается в закрытой упаковке, рассчитанной на 10 яиц, и в открытой — на 30. Сами яйца в закрытых боксах не маркируются. Этикетка наклеивается на упаковку. На ней даётся информация о производителе, наименовании и категории продукта, пищевой и энергетической ценности, СТО, дате сортировки, сроке годности и условиях хранения. В открытых же лотках каждое яйцо промаркировано.

Важный признак – цвет скорлупы яиц. «Островная» выдает на-гора белые, бледно-розовые и коричневые, причём по цвету их не сортирует.

Принципиальная позиция руководства области: развивать стратегическое предприятие, не передавая его в частные руки. Рост объёма производства на птицефабрике набирает темп.

Николай ПИТЕРСКИЙ.