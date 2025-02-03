На сахалинский старт вышли работники органов безопасности ДФО

Торжественная церемония открытия чемпионатов органов безопасности ДФО по лыжным гонкам и плаванию прошла в Южно-Сахалинске.

Спортивные состязания посвящены предстоящему 100-летию Пограничной охраны на Сахалине и Курильских островах. Для участия в чемпионате на остров прибыли 17 команд из регионов ДФО.

К участникам состязаний с приветственным словом обратился председатель правительства области Алексей Белик.

– Наш регион не случайно стал местом проведения столь важных соревнований, – отметил председатель правительства. – Сахалин обладает самой современной спортивной инфраструктурой. Мы уделяем этому большое внимание.

Чемпионаты органов безопасности Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам и плаванию завершатся 5 февраля.