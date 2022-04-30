На Сахалинской ГРЭС-2 полыхнул пожар

Сегодня на Сахалинской ГРЭС-2 произошло отключение второго блока с нагрузкой 60 МВт. Возгорание в турбином отделении было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, как и ограничений населения по энергоснабжению.

Для оценки ситуации на место ЧП выезжал министр энергетики области Михаил Гузенко.

Губернатор дал поручение заместителю председателя правительства Олегу Попову проверить все энергоисточники.

Прокуратурой области организованы проверки, устанавливаются причины пожара, обстоятельства его возникновения.

Одновременно прокуратура держит на контроле ситуацию с обеспечением безопасности граждан, а также надлежащего энергоснабжения в регионе, — сообщает пресс-служба прокуратуры области.