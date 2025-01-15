На сахалинской станции Ильинск поезд Деда Мороза встретил почти каждый второй житель

Всего в передвижной резиденции кудесника побывали более 365 тыс. человек в 65 городах России

Новогодний сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга Вологодской области за более чем полтора месяца новогоднего путешествия по стране посетил 65 больших и малых городов России, преодолев свыше 30 тыс. километров. Поезд с волшебником за это время встретили более 365 тыс. человек, сообщила пресс-служба ОАО “РЖД”.

“Путешествие началось 19 ноября 2024 года со станции Тайшет. Поезд побывал в городах Байкало-Амурской магистрали, в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале, посетил Центральную часть и Север России и даже впервые проехал по острову Сахалин, куда вагоны были доставлены на пароме. Преодолев за 54 дня свыше 30 тыс. км, поезд посетил 65 больших и малых городов России, где участниками праздничных мероприятий стали более 365 тыс. человек”, – говорится в сообщении.

Самое большое число посетителей было зафиксировано в Москве и в Санкт-Петербурге – 30 тыс. и 60 тыс. человек соответственно. На самых маленьких станциях, например, станция Чильчи, расположенная на БАМе, и Ильинск – на острове Сахалин, с Дедом Морозом встретился почти каждый второй житель.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны. В составе поезда в этом году было более 20 вагонов, в том числе салон-приемная, вагон-кукольный театр, вагон “Сказочная деревня”, вагон-сцена и другие. В этом году состав поезда пополнил новый интерактивный вагон Снежной королевы.

Кроме того, в этом году в проекте были задействованы редкие экземпляры локомотивов: семь паровозов П-36, три паровоза серии Л, один паровоз серии ЛВ, один паровоз серии Эр, также два тепловоза серии 3М62у, ретроэлектровоз ЧС6 и современный электровоз ЭП20.

В подготовке и реализации проекта “Поезд Деда Мороза” были задействованы десятки тысяч специалистов “РЖД” и профильных компаний. Сейчас Дед Мороз и холдинг “РЖД” уже готовятся к следующему путешествию, а сказочные вагоны поезда скоро отправятся на платформу Морозная в Карелии, где будут доступны для посещения.

“Поезд Деда Мороза” – это совместный проект ОАО “РЖД” и правительства Вологодской области, который реализуется с 2021 года. Всего за четыре сезона поезд проехал 108 тыс. км пути, что сопоставимо почти с тремя экваторами Земли, а на вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли 1,74 млн человек, сообщает ТАСС.