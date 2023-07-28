На самом большом в России угольном конвейере в Углегорском районе уже этой осенью начнутся наладочные работы

Восточная горнорудная компания завершает строительство самого большого в России угольного конвейера. Он предназначен для транспортировки твердого топлива с Солнцевского угольного разреза до Угольного морского порта Шахтерск. Запуск конвейера позволит снизить нагрузку на дороги общего пользования в Углегорском районе и сократить выбросы в атмосферу при транспортировке сырья. Магистральный угольный конвейер являются частью эксперимента по достижению углеродной нейтральности Сахалинской области в 2025 году, который проводится в регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

— Строительная готовность конвейера ожидается 1 ноября. После этого начнутся пусконаладочные работы. Строительная готовность складов порта и разреза — 1 декабря. Ожидаемый запуск малого технологического пути намечен на начало 2024 года. Полный запуск — на третий квартал 2024 года, — поделился директор «ВГК Транспортные системы» Алексей Ткаченко.

Строящийся конвейер представляет собой сложную транспортную систему протяженностью 23 километра, состоящую из трёх линейных участков. Первый собран на 99%, второй — на 95%, третий — на 90%.

В Угольном морском порту Шахтерск устанавливают стакеры-реклаймеры — ковшовые погрузчики, оснащенные черпаковым колесом для забора угля. Два перегружателя также установят на автоматизированных складах Солнцевского угольного разреза. Производительность каждого стакера-реклаймера — 4000 тонн угля в час. Новая техника сделает перегрузку угля экологичной.

Энергоснабжение высокотехнологичной конструкции будут подводить с двух подстанций — «Конвейерная-1» и «Майская». Их мощности хватит для того, чтобы полностью питать конвейер. Кроме того, ввод подстанций в эксплуатацию позволил частично снабжать электричеством Углегорский район.

ВГК уже набрала первую группу обходчиков магистрального конвейера, которым вскоре предстоит эксплуатировать сооружение. Старт обучения намечен на 30 июля.