На севере Сахалина борются с лесным пожаром

В Охинском районе смогли сбить остроту крупного лесного пожара – благодаря действиям оперативных служб и техники уже нет открытого горения.

Возгорание на севере Сахалина заметили в день России, его площадь составляла свыше 700 гектаров.

Сейчас, как сообщил глава области Валерий Лимаренко, в тушении задействованы 41 пожарный, 10 десантников, четыре бульдозера, пять пожарных машин, семь автомобилей и два вездехода.

Дополнительно для помощи в тушении направлено два бульдозера, а в ближайшее время на место прибудут еще 30 человек из мобильной группы и пожарный вертолет Ми-8.